Барселона - Сельта: 14 февраля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Барселона
Барселона
6:1

Барселона - Сельта: 14 февраля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Сельта
Виго
Примера, 24 тур

Примера,

24 тур

Испания
14 февр. 2016, 22:30 МСК
14.02.2016, 22:30 МСК
воскресенье
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-
Сельта
мин
1
Вильяр
Иван Вильяр
19
Мартин
Аарон Мартин
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
4
Араужо
Нестор Араужо
2
Мальо
Уго Мальо
14
Тапиа
Ренато Тапиа
6
Суарес
Денис Суарес
23
Мендес
Брайс Мендес
10
Аспас
Яго Аспас
9
Нолито
Нолито
22
Мина
Санти Мина
Запасные
20
Васкес
Кевин Васкес
-
17
Юнка
Давид Юнка
-
18
Айду
Джозеф Айду
-
29
Фонтан
Хосе Фонтан
-
8
Белтран
Фран Белтран
-
27
Баэса
Мигель Баэса
-
12
Феррейра
Факундо Феррейра
-
21
Солари
Аугусто Солари
-
41
Patrick Sequeira
Patrick Sequeira
-

События

Матч окончен 6:1

Прошлые матчи

01.10.2020 01 окт. 2020 чт 22:30
Сельта
0 : 3
Барселона
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 22:30
Сельта
0
Барселона
3
27.06.2020 27 июня 2020 сб 18:00
Сельта
2 : 2
Барселона
27.06.2020 27 июня 2020 сб 18:00
Сельта
2
Барселона
2
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 23:00
Барселона
4 : 1
Сельта
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 23:00
Барселона
4
Сельта
1
04.05.2019 04 мая 2019 сб 21:45
Сельта
2 : 0
Барселона
04.05.2019 04 мая 2019 сб 21:45
Сельта
2
Барселона
0
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 20:30
Барселона
2 : 0
Сельта
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 20:30
Барселона
2
Сельта
0
17.04.2018 17 апр. 2018 вт 22:00
Сельта
2 : 2
Барселона
17.04.2018 17 апр. 2018 вт 22:00
Сельта
2
Барселона
2
11.01.2018 11 янв. 2018 чт 23:30
Барселона
5 : 0
Сельта
11.01.2018 11 янв. 2018 чт 23:30
Барселона
5
Сельта
0
04.01.2018 04 янв. 2018 чт 21:00
Сельта
1 : 1
Барселона
04.01.2018 04 янв. 2018 чт 21:00
Сельта
1
Барселона
1
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 15:00
Барселона
2 : 2
Сельта
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 15:00
Барселона
2
Сельта
2
04.03.2017 04 марта 2017 сб 22:45
Барселона
5 : 0
Сельта
04.03.2017 04 марта 2017 сб 22:45
Барселона
5
Сельта
0
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 21:45
Сельта
4 : 3
Барселона
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 21:45
Сельта
4
Барселона
3
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 22:30
Барселона
6 : 1
Сельта
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 22:30
Барселона
6
Сельта
1
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:00
Сельта
4 : 1
Барселона
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:00
Сельта
4
Барселона
1
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 22:00
Сельта
0 : 1
Барселона
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 22:00
Сельта
0
Барселона
1
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 22:00
Барселона
0 : 1
Сельта
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 22:00
Барселона
0
Сельта
1
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:00
Барселона
3 : 0
Сельта
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:00
Барселона
3
Сельта
0
30.10.2013 30 окт. 2013 ср -:-
Сельта
0 : 3
Барселона
30.10.2013 30 окт. 2013 ср -:-
Сельта
0
Барселона
3
30.03.2013 30 марта 2013 сб 20:00
Сельта
2 : 2
Барселона
30.03.2013 30 марта 2013 сб 20:00
Сельта
2
Барселона
2
03.11.2012 03 нояб. 2012 сб 20:00
Барселона
3 : 1
Сельта
03.11.2012 03 нояб. 2012 сб 20:00
Барселона
3
Сельта
1

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