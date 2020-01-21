Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
США
Кения
Косово
Белоруссия
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
0:1
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Агуэро 73
АПЛ, 24 тур
АПЛ,
24 тур
Англия
21 янв. 2020, 22:30 МСК
21.01.2020, 22:30 МСК
вторник
Составы
Шеффилд Юнайтед
мин
1
Хендерсон
Дин Хендерсон
90
6
Бешам
Крис Бешам
90
3
Стивенс
Энда Стивенс
90
12
Иган
Джон Иган
90
5
О'Коннелл
Джек О'Коннелл
90
4
Флек
Джон Флек
90
27
Бешич
Мухамед Бешич
90
16
Норвуд
Оливер Норвуд
90
2
Балдок
Джордж Балдок
90
10
Шарп
Билли Шарп
90
9
МакБарни
Оливер МакБарни
90
Запасные
15
Ягиелка
Фил Ягиелка
18
Фримен
Кирон Фримен
23
Осборн
Бен Осборн
7
Ландстрем
Джон Ландстрем
11
Робинсон
Каллум Робинсон
22
Муссе
Ли Муссе
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
90
11
Зинченко
Александр Зинченко
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
16
Родри
Родри
90
26
Марез
Рияд Марез
90
9
Жезус
Габриэль Жезус
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
27
Канселу
Жоау Канселу
50
Гарсия
Эрик Гарсия
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
20
Силва
Бернарду Силва
47
Фоден
Фил Фоден
10
Агуэро
Серхио Агуэро
73'