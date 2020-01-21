Матч завершен
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
0:1
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Агуэро 73
АПЛ, 24 тур

АПЛ,

24 тур

Англия
21 янв. 2020, 22:30 МСК
21.01.2020, 22:30 МСК
вторник
Составы
Шеффилд Юнайтед
мин
1
Хендерсон
Дин Хендерсон
90
6
Бешам
Крис Бешам
90
3
Стивенс
Энда Стивенс
90
12
Иган
Джон Иган
90
5
О'Коннелл
Джек О'Коннелл
90
4
Флек
Джон Флек
90
27
Бешич
Мухамед Бешич
90
16
Норвуд
Оливер Норвуд
90
2
Балдок
Джордж Балдок
90
10
Шарп
Билли Шарп
90
9
МакБарни
Оливер МакБарни
90
Запасные
15
Ягиелка
Фил Ягиелка
18
Фримен
Кирон Фримен
23
Осборн
Бен Осборн
7
Ландстрем
Джон Ландстрем
11
Робинсон
Каллум Робинсон
22
Муссе
Ли Муссе
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
90
11
Зинченко
Александр Зинченко
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
16
Родри
Родри
90
26
Марез
Рияд Марез
90
9
Жезус
Габриэль Жезус
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
27
Канселу
Жоау Канселу
50
Гарсия
Эрик Гарсия
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
20
Силва
Бернарду Силва
47
Фоден
Фил Фоден
10
Агуэро
Серхио Агуэро
73'