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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Агуэро 52
Де Брюйне 82
2:0
Матч завершен
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
АПЛ, 20 тур
АПЛ,
20 тур
Англия
29 дек. 2019, 21:00 МСК
29.12.2019, 21:00 МСК
воскресенье
Составы
Манчестер Сити
мин
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
52'
52'
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
1
Браво
Клаудио Браво
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
82'
82'
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
20
Силва
Бернарду Силва
90
26
Марез
Рияд Марез
90
11
Зинченко
Александр Зинченко
90
16
Родри
Родри
90
50
Гарсия
Эрик Гарсия
90
Запасные
33
Карсон
Скотт Карсон
30
Отаменди
Николас Отаменди
22
Менди
Бенжамин Менди
27
Канселу
Жоау Канселу
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
47
Фоден
Фил Фоден
9
Жезус
Габриэль Жезус
Шеффилд Юнайтед
мин
4
Флек
Джон Флек
90
6
Бешам
Крис Бешам
90
3
Стивенс
Энда Стивенс
90
27
Бешич
Мухамед Бешич
90
12
Иган
Джон Иган
90
16
Норвуд
Оливер Норвуд
90
11
Робинсон
Каллум Робинсон
90
5
О'Коннелл
Джек О'Коннелл
90
2
Балдок
Джордж Балдок
90
1
Хендерсон
Дин Хендерсон
90
22
Муссе
Ли Муссе
90
Запасные
15
Ягиелка
Фил Ягиелка
23
Осборн
Бен Осборн
17
МакГолдрик
Дэвид МакГолдрик
10
Шарп
Билли Шарп
9
МакБарни
Оливер МакБарни
8
Фримен
Люк Фримен