Матч завершен
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Муссе 30
1:0
Матч завершен
Арсенал
Лондон
АПЛ, 9 тур

АПЛ,

9 тур

Англия
21 окт. 2019, 22:00 МСК
21.10.2019, 22:00 МСК
понедельник
Составы
Шеффилд Юнайтед
мин
1
Хендерсон
Дин Хендерсон
90
6
Бешам
Крис Бешам
90
3
Стивенс
Энда Стивенс
90
12
Иган
Джон Иган
90
5
О'Коннелл
Джек О'Коннелл
90
4
Флек
Джон Флек
90
16
Норвуд
Оливер Норвуд
85
2
Балдок
Джордж Балдок
90
7
Ландстрем
Джон Ландстрем
90
17
МакГолдрик
Дэвид МакГолдрик
78
22
Муссе
Ли Муссе
30'
30'
56
Запасные
25
Мур
Саймон Мур
15
Ягиелка
Фил Ягиелка
27
Бешич
Мухамед Бешич
10
Шарп
Билли Шарп
11
Робинсон
Каллум Робинсон
9
МакБарни
Оливер МакБарни
8
Фримен
Люк Фримен
Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
23
Луис
Давид Луис
90
5
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
90
21
Чамберс
Калум Чамберс
90
34
Джака
Гранит Джака
69
29
Гендузи
Маттео Гендузи
90
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
46
77
Сака
Букайо Сака
90
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
90
19
Пепе
Николя Пепе
78
Запасные
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
16
Холдинг
Роб Холдинг
8
Себальос
Даниэль Себальос
3
Тирни
Киран Тирни
11
Торрейра
Лукас Торрейра
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли