Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Буфал 85
1:0
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
АПЛ, 9 тур

АПЛ,

9 тур

Англия
21 окт. 2017, 19:30 МСК
21.10.2017, 19:30 МСК
суббота
Грэм Скотт
Грэм Скотт
Главный Судья
Составы
Саутгемптон
мин
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
17
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
8
Дэвис
Стивен Дэвис
90
11
Тадич
Душан Тадич
81
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
69
18
Лемина
Марио Лемина
90
7
Лонг
Шейн Лонг
81
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини
90
Запасные
13
МакКарти
Алекс МакКарти
6
Худт
Уэсли Худт
22
Редмонд
Натан Редмонд
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
38
МакКуин
Сэм МакКуин
19
Буфал
Софьян Буфал
85'
10
Остин
Чарли Остин
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
3
Гиббс
Киран Гиббс
90
6
Эванс
Джонни Эванс
32
25
Доусон
Крейг Доусон
90
26
Хегази
Ахмед Хегази
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
53
8
Ливермор
Джейк Ливермор
90
22
Шадли
Насер Шадли
77
20
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
19
Родригес
Джей Родригес
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
23
Маколи
Гарет Маколи
2
Ньом
Аллан Ньом
11
Брант
Крис Брант
10
Филлипс
Мэтт Филлипс
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
5
Якоб
Клаудио Якоб