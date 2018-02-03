Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Хегази 4
Рондон 72
2:3
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Лемина 40
Стивенс 43
Уорд-Проус 55
АПЛ, 26 тур

АПЛ,

26 тур

Англия
3 февр. 2018, 18:00 МСК
3.02.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
23
Маколи
Гарет Маколи
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
26
Хегази
Ахмед Хегази
4'
4'
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
11
Брант
Крис Брант
90
10
Филлипс
Мэтт Филлипс
90
5
Якоб
Клаудио Якоб
90
15
Старридж
Даниэль Старридж
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
72'
72'
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
17
Бурк
Оливер Бурк
28
Филд
Сэм Филд
34
Харпер
Реким Харпер
19
Родригес
Джей Родригес
Саутгемптон
мин
13
МакКарти
Алекс МакКарти
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
6
Худт
Уэсли Худт
90
5
Стивенс
Джек Стивенс
43'
43'
90
11
Тадич
Душан Тадич
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
55'
55'
90
18
Лемина
Марио Лемина
40'
40'
90
19
Буфал
Софьян Буфал
90
9
Каррийо
Гидо Каррийо
90
Запасные
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
3
Йошида
Мая Йошида
8
Дэвис
Стивен Дэвис
22
Редмонд
Натан Редмонд
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
7
Лонг
Шейн Лонг
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини