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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
0:1
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Класи 25
АПЛ, 32 тур
АПЛ,
32 тур
Англия
8 апр. 2017, 17:00 МСК
8.04.2017, 17:00 МСК
суббота
Крис Кавана
Крис Кавана
Главный Судья
Составы
Вест Бромвич
мин
24
Флетчер
Даррен Флетчер
66
1
Фостер
Бен Фостер
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
23
Маколи
Гарет Маколи
53
2
Ньом
Аллан Ньом
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
22
Шадли
Насер Шадли
90
10
Филлипс
Мэтт Филлипс
63
7
Моррисон
Джеймс Моррисон
90
8
Ливермор
Джейк Ливермор
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
12
Уилсон
Марк Уилсон
4
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
11
Брант
Крис Брант
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
5
Якоб
Клаудио Якоб
47
Филд
Сэм Филд
Саутгемптон
мин
1
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
24
Стивенс
Джек Стивенс
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
71
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
71
11
Тадич
Душан Тадич
90
4
Класи
Йорди Класи
25'
25'
85
7
Лонг
Шейн Лонг
90
Запасные
40
Хассен
Муез Хассен
12
Касерес
Мартин Касерес
26
Пье
Жереми Пье
18
Рид
Харрисон Рид
38
МакКуин
Сэм МакКуин
39
Симс
Джошуа Симс
9
Родригес
Джей Родригес