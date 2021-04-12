Вест Бромвич

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Запасные
Тренерский состав
События
Матч окончен 3:0
п
ПРОМАХ!
87'
Замена
87'
Замена
Замена
85'
76'
Замена
Замена
76'
Замена
72'
ГОЛ! 3:0
69'
Конец первого тайма (2:0)
37'
Желтая карточка
ГОЛ! 2:0
35'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
32'
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
20 сентября 2020, 16:00
03 февраля, 01:20
07 ноября 2020, 09:28
18 октября 2020, 19:13
23 июля 2020, 09:22
06 июля 2020, 10:32
01 февраля 2020, 22:20