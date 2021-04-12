Вест Бромвич - Саутгемптон: 12 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Перейра 32
Филлипс 35
Робинсон 69
3:0

Вест Бромвич - Саутгемптон: 12 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
АПЛ, 31 тур

АПЛ,

31 тур

Англия
12 апр. 2021, 20:00 МСК
12.04.2021, 20:00 МСК
понедельник
Составы
События
Прошлые матчи
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Составы

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Вест Бромвич
мин
1
Джонстон
Сэм Джонстон
90
14
Таунсенд
Конор Таунсенд
90
5
Бартли
Кайл Бартли
85
27
О'Ши
Дара О'Ши
90
2
Ферлонг
Дарнелл Ферлонг
90
35
Йокушлу
Окай Йокушлу
90
10
Филлипс
Мэтт Филлипс
35'
35'
90
30
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
90
12
Перейра
Матеус Перейра
32'
32'
90
7
Робинсон
Каллум Робинсон
69'
69'
72
17
Дианье
Мбайе Дианье
76
Запасные
25
Баттон
Дэвид Баттон
-
3
Гиббс
Киран Гиббс
-
22
Пелтье
Ли Пелтье
-
6
Аджайи
Семи Аджайи
5
4
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
14
8
Ливермор
Джейк Ливермор
-
11
Диангана
Грэйди Диангана
-
18
Галлахер
Конор Галлахер
18
29
Грант
Карлан Грант
-
Тренерский состав
Сэм Эллардайс
Саутгемптон
мин
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
3
Бертранд
Райан Бертранд
90
4
Вестергор
Янник Вестергор
90
35
Беднарек
Ян Беднарек
90
2
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
87
11
Редмонд
Натан Редмонд
90
27
Диалло
Ибраима Диалло
90
17
Армстронг
Стюарт Армстронг
90
8
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
32
Уолкотт
Тео Уолкотт
76
9
Ингс
Дэнни Ингс
87
Запасные
1
МакКарти
Алекс МакКарти
-
5
Стивенс
Джек Стивенс
-
22
Салису
Мохаммед Салису
-
19
Минамино
Такуми Минамино
-
12
Дженепо
Мусса Дженепо
3
23
Телла
Нейтан Телла
3
64
Янкевиц
Александр Янкевиц
-
47
Ферри
Уилл Ферри
-
10
Адамс
Че Адамс
14
Тренерский состав
Ральф Хазенхюттль

События

Матч окончен 3:0
п
ПРОМАХ!
Джеймс Уорд-Проус
87'
Замена
Мусса Дженепо
Кайл Уокер-Петерс
87'
Замена
Нейтан Телла
Дэнни Ингс
Замена
Семи Аджайи
Кайл Бартли
85'
76'
Замена
Че Адамс
Тео Уолкотт
Замена
Хол Робсон-Кану
Мбайе Дианье
76'
Замена
Конор Галлахер
Каллум Робинсон
72'
ГОЛ! 3:0
Каллум Робинсон
69'
Конец первого тайма (2:0)
37'
Желтая карточка
Джеймс Уорд-Проус
ГОЛ! 2:0
Мэтт Филлипс
35'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
Матеус Перейра
32'
Начало матча

Прошлые матчи

12.04.2021 12 апр. 2021 пн 20:00
Вест Бромвич
3 : 0
Саутгемптон
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 20:00
Вест Бромвич
3
Саутгемптон
0
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 14:00
Саутгемптон
2 : 0
Вест Бромвич
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 14:00
Саутгемптон
2
Вест Бромвич
0
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 18:00
Вест Бромвич
1 : 2
Саутгемптон
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 18:00
Вест Бромвич
1
Саутгемптон
2
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 18:00
Вест Бромвич
2 : 3
Саутгемптон
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 18:00
Вест Бромвич
2
Саутгемптон
3
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 19:30
Саутгемптон
1 : 0
Вест Бромвич
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 19:30
Саутгемптон
1
Вест Бромвич
0
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 17:00
Вест Бромвич
0 : 1
Саутгемптон
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 17:00
Вест Бромвич
0
Саутгемптон
1
31.12.2016 31 дек. 2016 сб 18:00
Саутгемптон
1 : 2
Вест Бромвич
31.12.2016 31 дек. 2016 сб 18:00
Саутгемптон
1
Вест Бромвич
2
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 18:00
Саутгемптон
3 : 0
Вест Бромвич
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 18:00
Саутгемптон
3
Вест Бромвич
0
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 17:00
Вест Бромвич
0 : 0
Саутгемптон
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 17:00
Вест Бромвич
0
Саутгемптон
0
28.02.2015 28 февр. 2015 сб 18:00
Вест Бромвич
1 : 0
Саутгемптон
28.02.2015 28 февр. 2015 сб 18:00
Вест Бромвич
1
Саутгемптон
0
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 17:00
Саутгемптон
0 : 0
Вест Бромвич
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 17:00
Саутгемптон
0
Вест Бромвич
0
11.01.2014 11 янв. 2014 сб 18:00
Саутгемптон
1 : 0
Вест Бромвич
11.01.2014 11 янв. 2014 сб 18:00
Саутгемптон
1
Вест Бромвич
0
17.08.2013 17 авг. 2013 сб 17:00
Вест Бромвич
0 : 1
Саутгемптон
17.08.2013 17 авг. 2013 сб 17:00
Вест Бромвич
0
Саутгемптон
1
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 17:00
Саутгемптон
0 : 3
Вест Бромвич
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 17:00
Саутгемптон
0
Вест Бромвич
3
05.11.2012 05 нояб. 2012 пн 22:59
Вест Бромвич
2 : 0
Саутгемптон
05.11.2012 05 нояб. 2012 пн 22:59
Вест Бромвич
2
Саутгемптон
0

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