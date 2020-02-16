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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
0:1
Матч завершен
Парма
Парма
Жервиньо 25
Серия А, 24 тур
Серия А,
24 тур
Италия
16 февр. 2020, 17:00 МСК
16.02.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
77
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
90
22
Тольян
Джереми Тольян
90
19
Романья
Филиппо Романья
90
31
Феррари
Джанмарко Феррари
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
73
Локателли
Мануэль Локателли
90
7
Бога
Жереми Бога
90
9
Капуто
Франческо Капуто
90
10
Джуричич
Филип Джуричич
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90
Запасные
56
Пеголо
Джанлука Пеголо
63
Турати
Стефано Турати
13
Пелузо
Федерико Пелузо
2
Марлон
Марлон
6
Рожерио
Рожерио
32
Маньяни
Джанджакомо Маньяни
17
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
68
Бурабиа
Мехди Бурабиа
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
11
Дефрель
Грегор Дефрель
Парма
мин
34
Коломби
Симоне Коломби
90
22
Алвеш
Бруну Алвеш
90
2
Якопони
Симоне Якопони
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
28
Гальоло
Риккардо Гальоло
90
19
Куртич
Ясмин Куртич
90
15
Бругман
Гастон Бругман
90
10
Эрнани
Эрнани
90
27
Жервиньо
Жервиньо
25'
25'
90
26
Силигарди
Лука Силигарди
90
11
Корнелиус
Андреас Корнелиус
90
Запасные
92
Раду
Ионуц Раду
5
Реджини
Васко Реджини
16
Лорини
Венсан Лорини
3
Дермаку
Кастриот Дермаку
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
8
Грасси
Альберто Грасси
93
Спрокати
Маттиа Спрокати
20
Капрари
Джанлука Капрари
7
Карамо
Янн Карамо