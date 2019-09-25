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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Парма
Парма
Бурабиа 90
1:0
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Серия А, 5 тур
Серия А,
5 тур
Италия
25 сент. 2019, 22:00 МСК
25.09.2019, 22:00 МСК
среда
Составы
Парма
мин
1
Сепе
Луиджи Сепе
90
22
Алвеш
Бруну Алвеш
90
2
Якопони
Симоне Якопони
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
28
Гальоло
Риккардо Гальоло
90
17
Барилла
Антонино Барилла
90
21
Скоццарелла
Маттео Скоццарелла
90
10
Эрнани
Эрнани
90
44
Кулушевски
Деян Кулушевски
90
27
Жервиньо
Жервиньо
90
9
Инглесе
Роберто Инглесе
90
Запасные
34
Коломби
Симоне Коломби
53
Аластра
Фабрицио Аластра
16
Лорини
Венсан Лорини
3
Дермаку
Кастриот Дермаку
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
15
Бругман
Гастон Бругман
93
Спрокати
Маттиа Спрокати
11
Корнелиус
Андреас Корнелиус
7
Карамо
Янн Карамо
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
90
22
Тольян
Джереми Тольян
90
31
Феррари
Джанмарко Феррари
90
17
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
73
Локателли
Мануэль Локателли
90
7
Бога
Жереми Бога
90
9
Капуто
Франческо Капуто
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90
Запасные
56
Пеголо
Джанлука Пеголо
13
Пелузо
Федерико Пелузо
19
Романья
Филиппо Романья
77
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
2
Марлон
Марлон
68
Бурабиа
Мехди Бурабиа
90'
8
Дункан
Альфред Дункан
36
Маццителли
Лука Маццителли
23
Траоре
Хамед Траоре
11
Дефрель
Грегор Дефрель