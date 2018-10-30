Сант Андреу - Атлетико: 30 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Сант Андреу
Барселона
0:1
Первый матч 0:4

Сант Андреу - Атлетико: 30 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Мартиньш 33
Кубок Испании, 1/16 финала

Кубок Испании,

1/16 финала

Испания
30 окт. 2018, 23:30 МСК
30.10.2018, 23:30 МСК
вторник
Составы
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Прошлые матчи
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Составы

Атлетико
мин
1
Адан
Антонио Адан
90
20
Хуанфран
Хуанфран
90
15
Савич
Стефан Савич
90
4
Ариас
Сантьяго Ариас
90
35
Монтеро
Франсиско Монтеро
90
23
Витоло
Витоло
90
5
Томас
Томас
90
14
Родри
Родри
90
11
Лемар
Тома Лемар
90
18
Мартиньш
Желсон Мартиньш
33'
33'
90
9
Калинич
Никола Калинич
90
Запасные
3
Луис
Филипе Луис
-
36
Тачи
Тачи
-
10
Корреа
Анхель Корреа
-
32
Морено
Борха Морено
-

События

Матч окончен 0:1
33'
ГОЛ! 0:1
Желсон Мартиньш

Прошлые матчи

05.12.2018 05 дек. 2018 ср 21:30
Атлетико
4 : 0
Сант Андреу
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 21:30
Атлетико
4
Сант Андреу
0
30.10.2018 30 окт. 2018 вт 23:30
Сант Андреу
0 : 1
Атлетико
30.10.2018 30 окт. 2018 вт 23:30
Сант Андреу
0
Атлетико
1
18.12.2013 18 дек. 2013 ср 21:30
Атлетико
2 : 1
Сант Андреу
18.12.2013 18 дек. 2013 ср 21:30
Атлетико
2
Сант Андреу
1
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 18:00
Сант Андреу
0 : 4
Атлетико
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 18:00
Сант Андреу
0
Атлетико
4

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