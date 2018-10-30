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Кубок Испании
Сант Андреу VS Атлетико
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Сант Андреу - Атлетико: 30 октября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Сант Андреу
Барселона
0:1
Первый матч 0:4
Сант Андреу - Атлетико: 30 октября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Мартиньш 33
Кубок Испании, 1/16 финала
Кубок Испании,
1/16 финала
Испания
30 окт. 2018, 23:30 МСК
30.10.2018, 23:30 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Составы
Атлетико
мин
1
Адан
Антонио Адан
90
20
Хуанфран
Хуанфран
90
15
Савич
Стефан Савич
90
4
Ариас
Сантьяго Ариас
90
35
Монтеро
Франсиско Монтеро
90
23
Витоло
Витоло
90
5
Томас
Томас
90
14
Родри
Родри
90
11
Лемар
Тома Лемар
90
18
Мартиньш
Желсон Мартиньш
33'
33'
90
9
Калинич
Никола Калинич
90
Запасные
3
Луис
Филипе Луис
-
36
Тачи
Тачи
-
10
Корреа
Анхель Корреа
-
32
Морено
Борха Морено
-
События
Матч окончен 0:1
33'
ГОЛ! 0:1
Желсон Мартиньш
Прошлые матчи
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
21:30
Атлетико
4 : 0
Сант Андреу
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
21:30
Атлетико
4
Сант Андреу
0
30.10.2018
30 окт. 2018
вт
23:30
Сант Андреу
0 : 1
Атлетико
30.10.2018
30 окт. 2018
вт
23:30
Сант Андреу
0
Атлетико
1
18.12.2013
18 дек. 2013
ср
21:30
Атлетико
2 : 1
Сант Андреу
18.12.2013
18 дек. 2013
ср
21:30
Атлетико
2
Сант Андреу
1
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
18:00
Сант Андреу
0 : 4
Атлетико
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
18:00
Сант Андреу
0
Атлетико
4
Новости
Все, Симеоне совсем не успевает за развитием футбола. Его идеи больше не работают в ЛЧ
#Диего Симеоне
18 марта, 03:30
У «Атлетико» провалились все, кто ругался с Рюдигером: один рано заменился, второй – удалился, третий – привез гол
#Антонио Рюдигер
18 марта, 02:31
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#Челси
18 марта, 01:50
💥 Жиру снова сделал магию: забил через себя и прибил «Атлетико»
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#Оливье Жиру
24 февраля, 01:10
1
Все трансферы последнего дня. Кавани в «МЮ», «Юве» забрал Кьезу, «Бавария» вернула Косту
#АПЛ
06 октября 2020, 01:52
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Новости матча
«Челси» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов и впервые с 2014 года вышел в четвертьфинал
18 марта, 00:53
Суарес не забил в 25-м выездном матче Лиги чемпионов подряд. Последний гостевой гол был в 2015 году
18 марта, 00:38
Прогноз на матч «Челси» – «Атлетико», 17 марта 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
17 марта, 20:16
Где смотреть матч «Челси» – «Атлетико», 17 марта 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
17 марта, 20:14
Симеоне – рекордсмен «Атлетико» по количеству побед
10 марта, 23:15
«Атлетико» впервые проиграл домашний матч в плей-офф Лиги чемпионов при Симеоне
24 февраля, 01:28
«Атлетико» проиграл «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
24 февраля, 00:54
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23 февраля, 11:18