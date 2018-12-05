Сант Андреу

Барселона
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Испания
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Результаты
Результаты
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 21:30
Атлетико
4 : 0
Сант Андреу
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 21:30
1/16 финала
Атлетико
4
Сант Андреу
0
Испания. Кубок , 1/16 финала
30.10.2018 30 окт. 2018 вт 23:30
Сант Андреу
0 : 1
Атлетико
30.10.2018 30 окт. 2018 вт 23:30
1/16 финала
Сант Андреу
0
Атлетико
1
Испания. Кубок , 1/16 финала
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