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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Сердар 26
Кутуджу 80
2:2
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Петерсен 54
Грифо 67
Бундеслига, 17 тур
Бундеслига,
17 тур
Германия
21 дек. 2019, 17:30 МСК
21.12.2019, 17:30 МСК
суббота
Составы
Шальке-04
мин
18
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
24
Очипка
Бастиан Очипка
90
6
Омар
Омар
90
20
Кенни
Джонджо Кенни
90
9
Раман
Бенито Раман
90
8
Сердар
Суат Сердар
26'
26'
90
25
Арит
Амин Арит
90
3
Миранда
Хуан Миранда
90
4
Кабак
Озан Кабак
90
14
Матондо
Рабби Матондо
90
Запасные
31
Беккер
Тимо Беккер
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
21
Резе
Фабиан Резе
22
Скрыбски
Стивен Скрыбски
15
Кутуджу
Ахмед Кутуджу
80'
Фрайбург
мин
18
Петерсен
Нильс Петерсен
54'
54'
90
5
Гульде
Мануэль Гульде
90
27
Хефлер
Николас Хефлер
90
7
Шмид
Джонатан Шмид
90
23
Хайнц
Доминик Хайнц
90
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
32
Грифо
Винченцо Грифо
67'
67'
90
19
Хаберер
Яник Хаберер
90
25
Кох
Робин Кох
90
9
Хелер
Лукас Хелер
90
26
Флеккен
Марк Флеккен
90
Запасные
40
Тиде
Никлас Тиде
24
Иттер
Жан-Лука Иттер
4
Шлоттербек
Нико Шлоттербек
8
Франтц
Майк Франтц
6
Абраши
Амир Абраши
28
Чан Хун
Квон Чан Хун
21
Боррелло
Брендон Боррелло