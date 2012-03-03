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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Фрайс 18
Калиджиури 66
2:1
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Пукки 72
Бундеслига, 24 тур
Бундеслига,
24 тур
Германия
3 марта 2012, 17:30 МСК
3.03.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Хен
Иммануэль Хен
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Хинкель
Андреас Хинкель
46
0
Флум
Йоханнес Флум
90
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
66'
66'
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Розенталь
Ян Розенталь
87
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
18'
18'
78
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Лумб
Микаэл Лумб
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
0
Геде
Карим Геде
0
Райзингер
Штефан Райзингер
0
Йендришек
Эрик Йендришек
0
Дембеле
Гарра Дембеле
Шальке-04
мин
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
53
0
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
0
Джонс
Джермейн Джонс
90
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
46
0
Хегер
Марко Хегер
90
0
Рауль
Рауль
71
0
Марика
Чиприан Марика
90
0
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
90
Запасные
0
Шобер
Матиас Шобер
0
Хогланд
Тим Хогланд
0
Учида
Ацуто Учида
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
0
Холтби
Льюис Холтби
0
Мориц
Кристоф Мориц
0
Пукки
Теему Пукки
72'