Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Фарфан 20
1:3
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Розенталь 26
Шмид 32
Розенталь 61
Бундеслига, 17 тур

Бундеслига,

17 тур

Германия
15 дек. 2012, 20:30 МСК
15.12.2012, 20:30 МСК
суббота
Тобиас Штилер
Тобиас Штилер
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Учида
Ацуто Учида
28
0
Холтби
Льюис Холтби
83
0
Мориц
Кристоф Мориц
59
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
90
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
20'
20'
90
Запасные
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
0
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
0
Колашинац
Сеад Колашинац
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Марика
Чиприан Марика
0
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
0
Пукки
Теему Пукки
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Хеденстад
Вегар Хеденстад
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Флум
Йоханнес Флум
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
90
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
32'
32'
90
0
Розенталь
Ян Розенталь
26'
61'
26', 61'
90
0
Крузе
Макс Крузе
88
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
0
Путило
Антон Путило
0
Геде
Карим Геде
0
Лаис
Марк Лаис
0
Дембеле
Гарра Дембеле
0
Сантини
Иван Сантини