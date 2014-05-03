Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
0:2
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Айхан 13
Хунтелаар 65
Бундеслига, 33 тур

Бундеслига,

33 тур

Германия
3 мая 2014, 16:30 МСК
3.05.2014, 16:30 МСК
суббота
Флориан Майер
Флориан Майер
Главный Судья
Составы
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Крмас
Павел Крмас
90
25
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
46
0
Дарида
Владимир Дарида
90
31
Геде
Карим Геде
67
36
Клаус
Феликс Клаус
90
0
Мехмеди
Адмир Мехмеди
90
Запасные
0
Шволов
Александер Шволов
0
Хен
Иммануэль Хен
4
Фернандес
Желсон Фернандес
0
Хефлер
Николас Хефлер
37
Керк
Себастьян Керк
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
0
Терраццино
Марко Терраццино
Шальке-04
мин
0
Ферманн
Ральф Ферманн
90
5
Сантана
Фелипе Сантана
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Айхан
Каан Айхан
13'
13'
46
0
Хогланд
Тим Хогланд
90
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
90
0
Майер
Макс Майер
78
0
Горецка
Леон Горецка
88
25
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
65'
65'
90
Запасные
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
3
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
0
Макс
Филипп Макс
12
Хегер
Марко Хегер
0
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
28
Салаи
Адам Салаи
0
Сане
Лерой Сане