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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Хефлер 44
Фарфан 67
2:0
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Бундеслига, 16 тур
Бундеслига,
16 тур
Германия
15 дек. 2013, 17:30 МСК
15.12.2013, 17:30 МСК
воскресенье
Составы
Шальке-04
мин
0
Ферманн
Ральф Ферманн
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
58
0
Сантана
Фелипе Сантана
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Колашинац
Сеад Колашинац
90
0
Хогланд
Тим Хогланд
90
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Майер
Макс Майер
82
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
67'
67'
88
0
Салаи
Адам Салаи
90
Запасные
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
0
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
0
Айхан
Каан Айхан
0
Джонс
Джермейн Джонс
0
Горецка
Леон Горецка
0
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Крмас
Павел Крмас
90
0
Хен
Иммануэль Хен
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
0
Фернандес
Желсон Фернандес
62
0
Хефлер
Николас Хефлер
44'
44'
63
0
Дарида
Владимир Дарида
90
0
Геде
Карим Геде
90
0
Мехмеди
Адмир Мехмеди
72
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Шрамль
Тим Шрамль
0
Лоренцони
Николай Лоренцони
0
Пиларж
Вацлав Пиларж
0
Клаус
Феликс Клаус
0
Альбутат
Тим Альбутат
0
Ханке
Майк Ханке