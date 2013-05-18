Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Шмид 54
1:2
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Дракслер 20
Шустер 57
Бундеслига, 34 тур

Бундеслига,

34 тур

Германия
18 мая 2013, 16:30 МСК
18.05.2013, 16:30 МСК
суббота
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Хен
Иммануэль Хен
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Муйджа
Менсур Муйджа
71
0
Шустер
Юлиан Шустер
57'
57'
77
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
54'
54'
90
0
Керк
Себастьян Керк
64
0
Розенталь
Ян Розенталь
90
0
Крузе
Макс Крузе
90
Запасные
0
Шволов
Александер Шволов
0
Хеденстад
Вегар Хеденстад
0
Дианье
Фаллу Дианье
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
0
Флум
Йоханнес Флум
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
0
Сантини
Иван Сантини
Шальке-04
мин
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Колашинац
Сеад Колашинац
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Джонс
Джермейн Джонс
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
20'
20'
80
0
Раффаэл
Раффаэл
90
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
70
Запасные
0
Ферманн
Ральф Ферманн
0
Фукс
Кристиан Фукс
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Бастос
Мишел Бастос
0
Хегер
Марко Хегер
0
Марика
Чиприан Марика
0
Пукки
Теему Пукки