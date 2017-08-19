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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Рубин
Казань
Жонатас 4
Карадениз 16
Жонатас 31
Набиуллин 62
М'Вила 85
Лестьенн 87
6:0
Матч завершен
Анжи
Махачкала
РПЛ, 7 тур
РПЛ,
7 тур
Россия
19 авг. 2017, 20:00 МСК
19.08.2017, 20:00 МСК
суббота
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
62'
62'
71
14
Гранат
Владимир Гранат
90
80
Сорокин
Егор Сорокин
90
23
Бауэр
Мориц Бауэр
90
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
16'
16'
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
66
4
М'Вила
Янн М'Вила
85'
85'
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
22
Жонатас
Жонатас
4'
31'
4', 31'
46
Запасные
28
Фильцов
Александр Фильцов
16
Акмурзин
Тимур Акмурзин
6
Санчес
Серхио Санчес
90
Бурлак
Тарас Бурлак
25
Самбрано
Карлос Самбрано
5
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
8
Сонг
Александр Сонг
21
Рочина
Рубен Рочина
70
Махатадзе
Георгий Махатадзе
20
Цакташ
Мийо Цакташ
10
Лестьенн
Максим Лестьенн
87'
33
Азмун
Сердар Азмун
Анжи
мин
1
Солосин
Алексей Солосин
90
21
Багаев
Алан Багаев
90
3
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
57
Мусалов
Магомед Мусалов
90
45
Фибел
Томас Фибел
90
91
Яковлев
Павел Яковлев
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
2
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
6
Карасев
Павел Карасев
18
8
Хубулов
Арсен Хубулов
55
88
Маркелов
Иван Маркелов
71
Запасные
98
Будаков
Александр Будаков
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
7
Кацаев
Адлан Кацаев
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
77
Гулиев
Аяз Гулиев
97
Мамтов
Хасан Мамтов
9
Базелюк
Константин Базелюк
10
Липартия
Джаба Липартия
19
Долгов
Павел Долгов
99
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано