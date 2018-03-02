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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Анжи
Махачкала
Лескано 90
1:1
Матч завершен
Рубин
Казань
Попов 36
РПЛ, 21 тур
РПЛ,
21 тур
Россия
2 марта 2018, 19:30 МСК
2.03.2018, 19:30 МСК
пятница
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
47
Лория
Георгий Лория
90
0
Антон
Пол Антон
90
3
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
52
Самарджич
Мирал Самарджич
90
2
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
78
94
Данченко
Олег Данченко
89
0
Поку
Квадво Поку
43
8
Хубулов
Арсен Хубулов
90
88
Маркелов
Иван Маркелов
90
0
Будковский
Филипп Будковский
90
Запасные
98
Будаков
Александр Будаков
1
Сугробов
Владимир Сугробов
14
Армаш
Игорь Армаш
95
Эльмурзаев
Магомед Эльмурзаев
77
Жилов
Ислам Жилов
0
Чансельор
Джон Чансельор
78
Бакаев
Михаил Бакаев
4
Чайковский
Игорь Чайковский
96
Глебов
Данил Глебов
49
Прудников
Александр Прудников
99
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
90'
0
Калмыков
Амур Калмыков
Рубин
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
33
Азмун
Сердар Азмун
73
14
Гранат
Владимир Гранат
90
44
Навас
Сесар Навас
90
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
0
Попов
Ивелин Попов
36'
36'
89
18
Могилевец
Павел Могилевец
90
0
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
90
0
Энаке
Габриэль Энаке
90
Запасные
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
16
Акмурзин
Тимур Акмурзин
49
Устинов
Виталий Устинов
80
Сорокин
Егор Сорокин
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
15
Коновалов
Игорь Коновалов
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
77
Шакири
Реза Шакири
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
53
Голдобин
Никита Голдобин