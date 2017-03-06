Матч завершен
Анжи
Махачкала
0:1
Матч завершен
Рубин
Казань
Канунников 81
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
6 марта 2017, 19:30 МСК
6.03.2017, 19:30 МСК
понедельник
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
1
Юрченко
Давид Юрченко
90
57
Мусалов
Магомед Мусалов
90
3
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
5
Жиров
Александр Жиров
90
97
Фибел
Томас Фибел
90
24
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
89
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
90
10
Кацаев
Адлан Кацаев
90
9
Хубулов
Арсен Хубулов
63
99
Прудников
Александр Прудников
61
28
Будковский
Филипп Будковский
90
Запасные
88
Шлеев
Юрий Шлеев
16
Шафинский
Юрий Шафинский
2
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
30
Гасанов
Шамиль Гасанов
21
Батов
Максим Батов
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
22
Каретник
Сергей Каретник
17
Георгиевский
Святослав Георгиевский
77
Гулиев
Аяз Гулиев
91
Яковлев
Павел Яковлев
9
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
6
Санчес
Серхио Санчес
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
25
Самбрано
Карлос Самбрано
90
49
Устинов
Виталий Устинов
79
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
31
Ткачук
Денис Ткачук
56
21
М'Вила
Янн М'Вила
90
99
Канунников
Максим Канунников
81'
81'
90
22
Жонатас
Жонатас
90
Запасные
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
16
Акмурзин
Тимур Акмурзин
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
23
Бауэр
Мориц Бауэр
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
70
Махатадзе
Георгий Махатадзе
20
Цакташ
Мийо Цакташ
10
Лестьенн
Максим Лестьенн