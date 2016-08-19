Матч завершен
Рубин
Казань
Канунников 34
1:2
Матч завершен
Анжи
Махачкала
Будковский 42
Эбесилио 54
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
19 авг. 2016, 19:30 МСК
19.08.2016, 19:30 МСК
пятница
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
6
Санчес
Серхио Санчес
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
13
Бергстрем
Эмиль Бергстрем
90
49
Устинов
Виталий Устинов
80
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
8
Сонг
Александр Сонг
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
64
77
Саму
Саму
90
11
Девич
Марко Девич
67
9
Канунников
Максим Канунников
34'
34'
90
Запасные
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
25
Самбрано
Карлос Самбрано
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
23
Бауэр
Мориц Бауэр
88
Камболов
Руслан Камболов
31
Ткачук
Денис Ткачук
21
Рочина
Рубен Рочина
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
20
Цакташ
Мийо Цакташ
7
Портнягин
Игорь Портнягин
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
Анжи
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
57
Мусалов
Магомед Мусалов
90
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
30
Гасанов
Шамиль Гасанов
90
67
Тигиев
Георгий Тигиев
90
4
Лазич
Дарко Лазич
90
21
Ямбере
Седрик Ямбере
90
14
Бериша
Бернард Бериша
75
20
Маевский
Иван Маевский
90
91
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
54'
54'
85
28
Будковский
Филипп Будковский
42'
42'
62
Запасные
1
Юрченко
Давид Юрченко
25
Менса
Джонатан Менса
5
Жиров
Александр Жиров
61
Белов
Антон Белов
58
Эльмурзаев
Магомед Эльмурзаев
33
Газимагомедов
Анвар Газимагомедов
6
Мкртчян
Карлен Мкртчян
20
Мутари
Амаду Мутари
17
Георгиевский
Святослав Георгиевский
49
Кузьмин
Юрий Кузьмин
15
Щербак
Дмитрий Щербак