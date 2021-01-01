Матч завершен
Ротор
Волгоград
2:0
Матч завершен
Луч
Владивосток
РПЛ, 35 тур

РПЛ,

35 тур

Россия
7 нояб. 1993, -:- МСК
7.11.1993, -:- МСК
воскресенье
Составы