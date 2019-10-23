Матч завершен
Ротор
Волгоград
Байрыев 7
Султонов 9
2:0
Матч завершен
Луч
Владивосток
ФНЛ, 19 тур

ФНЛ,

19 тур

Россия
23 окт. 2019, 18:00 МСК
23.10.2019, 18:00 МСК
среда
Составы
Ротор
мин
-
Байрыев
Азат Байрыев
7'
7'
90
-
Султонов
Мухаммад Султонов
9'
9'
90