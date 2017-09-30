Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Подробнее
|Главный тренер
|
Жолт Горняк
|Запасные
|
35
Поляков
Валерий Поляков
-
|
27
Кузнецов
Андрей Кузнецов
0
|
17
Сидоричев
Александр Сидоричев
-
|
13
Крутов
Игорь Крутов
8
|
94
Хахалев
Данила Хахалев
-
|
18
Николаев
Олег Николаев
-
|
9
Бирюков
Михаил Бирюков
30
|Главный тренер
|
Валерий Есипов
События
Матч окончен 1:1
90'
Замена
Желтая карточка
90'
82'
Замена
Замена
81'
Замена
76'
Желтая карточка
75'
Замена
64'
60'
Замена
ГОЛ! 1:1
50'
Конец первого тайма (0:1)
Желтая карточка
27'
23'
Желтая карточка
22'
Желтая карточка
0'
ГОЛ! 0:1
Начало матча