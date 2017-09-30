Луч - Ротор: 30 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Луч
Владивосток
Носов 50
1:1

Луч - Ротор: 30 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Ротор
Волгоград
Романенко 0
ФНЛ, 16 тур

ФНЛ,

Россия
30 сент. 2017, 11:00 МСК
30.09.2017, 11:00 МСК
суббота
Александр Борисов
Александр Борисов
Главный Судья
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Матч окончен 1:1
90'
Замена
Виктор Борзых
Андрей Кузнецов
Желтая карточка
Астемир Соблиров
90'
82'
Замена
Мухаммад Султонов
Игорь Крутов
Замена
Дмитрий Тихий
Иван Хлебородов
81'
Замена
Александр Носов
Ишхан Гелоян
76'
Желтая карточка
Александр Носов
75'
Замена
Дмитрий Маляка
Максим Машнев
64'
60'
Замена
Максим Вотинов
Михаил Бирюков
ГОЛ! 1:1
Александр Носов
50'
Конец первого тайма (0:1)
Желтая карточка
Дмитрий Маляка
27'
23'
Желтая карточка
Антон Пискунов
22'
Желтая карточка
Сергей Колычев
0'
ГОЛ! 0:1
Владимир Романенко
Начало матча

Прошлые матчи

23.10.2019 23 окт. 2019 ср 18:00
Ротор
2 : 0
Луч
23.10.2019 23 окт. 2019 ср 18:00
Ротор
2
Луч
0
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 7:00
Луч
1 : 0
Ротор
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 7:00
Луч
1
Ротор
0
22.07.2018 22 июля 2018 вс 19:00
Ротор
1 : 0
Луч
22.07.2018 22 июля 2018 вс 19:00
Ротор
1
Луч
0
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 17:00
Ротор
4 : 2
Луч
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 17:00
Ротор
4
Луч
2
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 11:00
Луч
1 : 1
Ротор
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 11:00
Луч
1
Ротор
1
04.04.2014 04 апр. 2014 пт 11:00
Луч
2 : 1
Ротор
04.04.2014 04 апр. 2014 пт 11:00
Луч
2
Ротор
1
05.09.2013 05 сент. 2013 чт 18:00
Ротор
0 : 2
Луч
05.09.2013 05 сент. 2013 чт 18:00
Ротор
0
Луч
2
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 8:00
Луч
1 : 1
Ротор
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 8:00
Луч
1
Ротор
1
23.06.2010 23 июня 2010 ср 18:00
Ротор
2 : 2
Луч
23.06.2010 23 июня 2010 ср 18:00
Ротор
2
Луч
2
07.11.1993 07 нояб. 1993 вс 0:00
Ротор
2 : 0
Луч
07.11.1993 07 нояб. 1993 вс 0:00
Ротор
2
Луч
0
11.03.1993 11 марта 1993 чт 0:00
Луч
0 : 0
Ротор
11.03.1993 11 марта 1993 чт 0:00
Луч
0
Ротор
0

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