Матч завершен
Луч
Владивосток
0:0
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
11 марта 1993, -:- МСК
11.03.1993, -:- МСК
четверг
Составы