Ротор - КАМАЗ: 06 ноября 1994 смотреть онлайн

Матч завершен
Ротор
Волгоград
4:0

Ротор - КАМАЗ: 06 ноября 1994 смотреть онлайн

Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
6 нояб. 1994, -:- МСК
6.11.1994, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Ротор
мин
93
Чондрич
Йосип Чондрич
70
Шомко
Дмитрий Шомко
4
Кожемякин
Олег Кожемякин
27
Гогуа
Седрик Гогуа
13
Макаров
Сергей Макаров
14
Маевский
Иван Маевский
20
Жигулев
Илья Жигулев
77
Давиташвили
Зурико Давиташвили
72
Муллин
Камиль Муллин
23
Понсе
Андрес Понсе
96
Жуниор
Фламарион Жуниор
Запасные
22
Обухов
Игорь Обухов
-
34
Репин
Никита Репин
-
28
Байрыев
Азат Байрыев
-
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
25
Степанов
Данил Степанов
-
8
Алейник
Олег Алейник
-
17
Песегов
Евгений Песегов
-
11
Серченков
Сергей Серченков
-
99
Медведь
Владимир Медведь
-
7
Кипиани
Николай Кипиани
-

События

Матч окончен 4:0

Прошлые матчи

02.08.2010 02 авг. 2010 пн 18:00
Ротор
1 : 0
КАМАЗ
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 18:00
Ротор
1
КАМАЗ
0
30.03.2010 30 марта 2010 вт 17:00
КАМАЗ
2 : 0
Ротор
30.03.2010 30 марта 2010 вт 17:00
КАМАЗ
2
Ротор
0
22.07.1997 22 июля 1997 вт 23:00
Ротор
3 : 1
КАМАЗ
22.07.1997 22 июля 1997 вт 23:00
Ротор
3
КАМАЗ
1
21.03.1997 21 марта 1997 пт -:-
КАМАЗ
0 : 5
Ротор
21.03.1997 21 марта 1997 пт -:-
КАМАЗ
0
Ротор
5
10.09.1996 10 сент. 1996 вт 23:00
КАМАЗ
0 : 0
Ротор
10.09.1996 10 сент. 1996 вт 23:00
КАМАЗ
0
Ротор
0
12.04.1996 12 апр. 1996 пт 23:00
Ротор
3 : 1
КАМАЗ
12.04.1996 12 апр. 1996 пт 23:00
Ротор
3
КАМАЗ
1
08.08.1995 08 авг. 1995 вт 23:00
КАМАЗ
2 : 0
Ротор
08.08.1995 08 авг. 1995 вт 23:00
КАМАЗ
2
Ротор
0
27.06.1995 27 июня 1995 вт 23:00
Ротор
2 : 0
КАМАЗ
27.06.1995 27 июня 1995 вт 23:00
Ротор
2
КАМАЗ
0
06.11.1994 06 нояб. 1994 вс -:-
Ротор
4 : 0
КАМАЗ
06.11.1994 06 нояб. 1994 вс -:-
Ротор
4
КАМАЗ
0
28.03.1994 28 марта 1994 пн 23:00
КАМАЗ
1 : 0
Ротор
28.03.1994 28 марта 1994 пн 23:00
КАМАЗ
1
Ротор
0
27.08.1993 27 авг. 1993 пт 23:00
Ротор
4 : 1
КАМАЗ
27.08.1993 27 авг. 1993 пт 23:00
Ротор
4
КАМАЗ
1
05.05.1993 05 мая 1993 ср 23:00
КАМАЗ
0 : 0
Ротор
05.05.1993 05 мая 1993 ср 23:00
КАМАЗ
0
Ротор
0

Новости

ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
1
#РПЛ
17 марта, 20:50
1
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Игрок «Ротора» остановил мяч рукой. Судья Казарцев посмотрел ВАР – и все равно не дал пенальти
#Василий Казарцев
12 декабря 2020, 18:17
Кутепов внезапно вышел в нападении «Спартака» – и даже организовал момент перед голом Жиго
#Илья Кутепов
29 ноября 2020, 21:47
М-м, в ФНЛ опять скандал. Клубы с 2-5 места выясняют, кому справедливо выйти в РПЛ
#ФНЛ
01 мая 2020, 22:48
# Новости матча
Юрий Батуренко – новый тренер «Ротора». За 20 лет карьеры он никогда не был главным
20 марта, 22:11
Отставка тренера «Ротора» стала пятой в нынешнем сезоне РПЛ. Это наименьшее число в последних шести розыгрышах
19 марта, 17:12
«Ротор» отправил в отставку главного тренера. Клуб выиграл четыре из 23 матчей в РПЛ и идет в зоне стыков
19 марта, 10:46
«Ростов» забил четыре гола «Ротору» и впервые победил в 2021 году
17 марта, 20:17
«Урал» победил в РПЛ впервые с ноября. И оторвался от «Ротора» на пять очков
13 марта, 13:56
«Химки» сыграли вничью с «Ротором» – так прервалась победная серия из трех матчей
06 марта, 18:35
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
Три гола за матч с «Тамбовом» – лучший результат «Ротора» в сезоне-2020/21
26 февраля, 22:32