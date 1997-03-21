Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
0:5
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
21 марта 1997, -:- МСК
21.03.1997, -:- МСК
пятница
Составы