Ротор - КАМАЗ: 25 сентября 2021 смотреть онлайн

Ротор
Волгоград
-:-

Ротор - КАМАЗ: 25 сентября 2021 смотреть онлайн

КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 13 тур

ФНЛ,

13 тур

Россия
25 сент. 2021, -:- МСК
25.09.2021, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

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Ротор
мин
93
Чондрич
Йосип Чондрич
25
Степанов
Данил Степанов
28
Байрыев
Азат Байрыев
27
Гогуа
Седрик Гогуа
7
Кипиани
Николай Кипиани
13
Макаров
Сергей Макаров
20
Жигулев
Илья Жигулев
8
Алейник
Олег Алейник
77
Давиташвили
Зурико Давиташвили
10
Щеткин
Алексей Щеткин
96
Жуниор
Фламарион Жуниор
Запасные
22
Обухов
Игорь Обухов
-
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
80
Донцов
Кирилл Донцов
-
17
Песегов
Евгений Песегов
-
11
Серченков
Сергей Серченков
-
99
Медведь
Владимир Медведь
-
72
Муллин
Камиль Муллин
-
59
Щербин
Ярослав Щербин
-
Главный тренер
Юрий Батуренко

Прошлые матчи

02.08.2010 02 авг. 2010 пн 18:00
Ротор
1 : 0
КАМАЗ
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 18:00
Ротор
1
КАМАЗ
0
30.03.2010 30 марта 2010 вт 17:00
КАМАЗ
2 : 0
Ротор
30.03.2010 30 марта 2010 вт 17:00
КАМАЗ
2
Ротор
0
22.07.1997 22 июля 1997 вт 23:00
Ротор
3 : 1
КАМАЗ
22.07.1997 22 июля 1997 вт 23:00
Ротор
3
КАМАЗ
1
21.03.1997 21 марта 1997 пт -:-
КАМАЗ
0 : 5
Ротор
21.03.1997 21 марта 1997 пт -:-
КАМАЗ
0
Ротор
5
10.09.1996 10 сент. 1996 вт 23:00
КАМАЗ
0 : 0
Ротор
10.09.1996 10 сент. 1996 вт 23:00
КАМАЗ
0
Ротор
0
12.04.1996 12 апр. 1996 пт 23:00
Ротор
3 : 1
КАМАЗ
12.04.1996 12 апр. 1996 пт 23:00
Ротор
3
КАМАЗ
1
08.08.1995 08 авг. 1995 вт 23:00
КАМАЗ
2 : 0
Ротор
08.08.1995 08 авг. 1995 вт 23:00
КАМАЗ
2
Ротор
0
27.06.1995 27 июня 1995 вт 23:00
Ротор
2 : 0
КАМАЗ
27.06.1995 27 июня 1995 вт 23:00
Ротор
2
КАМАЗ
0
06.11.1994 06 нояб. 1994 вс -:-
Ротор
4 : 0
КАМАЗ
06.11.1994 06 нояб. 1994 вс -:-
Ротор
4
КАМАЗ
0
28.03.1994 28 марта 1994 пн 23:00
КАМАЗ
1 : 0
Ротор
28.03.1994 28 марта 1994 пн 23:00
КАМАЗ
1
Ротор
0
27.08.1993 27 авг. 1993 пт 23:00
Ротор
4 : 1
КАМАЗ
27.08.1993 27 авг. 1993 пт 23:00
Ротор
4
КАМАЗ
1
05.05.1993 05 мая 1993 ср 23:00
КАМАЗ
0 : 0
Ротор
05.05.1993 05 мая 1993 ср 23:00
КАМАЗ
0
Ротор
0

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