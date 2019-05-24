Реймс - ПСЖ: 24 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Реймс
Реймс
3:1

Реймс - ПСЖ: 24 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
Лига 1, 38 тур

Лига 1,

38 тур

Франция
24 мая 2019, 22:05 МСК
24.05.2019, 22:05 МСК
пятница
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События

Матч окончен 3:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
ПСЖ
4 : 0
Реймс
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
ПСЖ
4
Реймс
0
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 22:00
Реймс
0 : 2
ПСЖ
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 22:00
Реймс
0
ПСЖ
2
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
ПСЖ
0 : 2
Реймс
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
ПСЖ
0
Реймс
2
24.05.2019 24 мая 2019 пт 22:05
Реймс
3 : 1
ПСЖ
24.05.2019 24 мая 2019 пт 22:05
Реймс
3
ПСЖ
1
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 22:00
ПСЖ
4 : 1
Реймс
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 22:00
ПСЖ
4
Реймс
1
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 19:00
ПСЖ
4 : 1
Реймс
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 19:00
ПСЖ
4
Реймс
1
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 18:30
Реймс
1 : 1
ПСЖ
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 18:30
Реймс
1
ПСЖ
1
23.05.2015 23 мая 2015 сб 22:00
ПСЖ
3 : 2
Реймс
23.05.2015 23 мая 2015 сб 22:00
ПСЖ
3
Реймс
2
08.08.2014 08 авг. 2014 пт 21:30
Реймс
2 : 2
ПСЖ
08.08.2014 08 авг. 2014 пт 21:30
Реймс
2
ПСЖ
2
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 18:00
ПСЖ
3 : 0
Реймс
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 18:00
ПСЖ
3
Реймс
0
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 19:00
Реймс
0 : 3
ПСЖ
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 19:00
Реймс
0
ПСЖ
3
02.03.2013 02 марта 2013 сб 19:00
Реймс
1 : 0
ПСЖ
02.03.2013 02 марта 2013 сб 19:00
Реймс
1
ПСЖ
0
20.10.2012 20 окт. 2012 сб 18:00
ПСЖ
1 : 0
Реймс
20.10.2012 20 окт. 2012 сб 18:00
ПСЖ
1
Реймс
0

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