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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 5
Кака 11
Ди Мария 31
3:0
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Примера, 10 тур
Примера,
10 тур
Испания
26 окт. 2011, 22:59 МСК
26.10.2011, 22:59 МСК
среда
Мигель Анхель Перес Ласа
Мигель Анхель Перес Ласа
Главный Судья
Составы
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
80
0
Хедира
Сами Хедира
90
0
Кака
Кака
11'
11'
90
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
31'
31'
70
0
Бензема
Карим Бензема
5'
5'
75
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
0
Варан
Рафаэль Варан
0
Озил
Месут Озил
0
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
0
Кальехон
Хосе Кальехон
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Катала
Хосе Мануэль Катала
90
0
Гонсало
Гонсало
90
0
Мусаккио
Матео Мусаккио
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
52
0
Валеро
Борха Валеро
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Кани
Кани
90
0
Росси
Джузеппе Росси
59
0
Рубен
Марко Рубен
76
Запасные
0
Санчес
Сесар Санчес
0
Гаспар
Марио Гаспар
0
Ориоль
Хоан Ориоль
0
Сенна
Маркос Сенна
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Гульон
Маркос Гульон
0
Перес
Эрнан Перес