Матч завершен
Реал
Мадрид
4:3
Матч завершен
Нумансия
Сория
Примера, 2 тур

Примера,

2 тур

Испания
14 сент. 2008, 20:00 МСК
14.09.2008, 20:00 МСК
воскресенье
Составы