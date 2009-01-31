Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Нумансия
Сория
0:2
Матч завершен
Реал
Мадрид
Рауль 48
Роббен 56
Примера, 21 тур
Примера,
21 тур
Испания
31 янв. 2009, 23:55 МСК
31.01.2009, 23:55 МСК
суббота
Карлос Дельгадо Феррейро
Карлос Дельгадо Феррейро
Главный Судья
Составы
Нумансия
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Борис
Серхио Борис
90
0
Ортега
Серхио Ортега
90
0
Хуанра
Хуанра
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
90
0
Димас
Дельгадо Димас
79
0
Нагоре
Доминго Нагоре
90
0
дель Пино
Хавьер дель Пино
64
0
Гоириа
Асьер Гоириа
90
0
Брит
Горка Брит
54
Запасные
0
Диего де Мигель
Диего де Мигель
0
Бельвис
Карлос Бельвис
0
Павон
Мануэль Павон
0
Морено
Хуан Карлос Морено
0
Фелипе
Гурендес Фелипе
0
Керо
Хуан Баррасо Керо
0
Аранда
Карлос Аранда
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Хайнце
Габриэль Хайнце
90
0
Каннаваро
Фабио Каннаваро
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Роббен
Арьен Роббен
56'
56'
66
0
Гаго
Фернандо Гаго
90
0
Диарра
Лассана Диарра
90
0
Снейдер
Уэсли Снейдер
90
0
Рауль
Рауль
48'
48'
81
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
76
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Сальгадо
Мичел Сальгадо
0
Марсело
Марсело
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
0
Хави Гарсия
Хави Гарсия
0
Савиола
Хавьер Савиола
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар