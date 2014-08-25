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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 29
Роналду 89
2:0
Матч завершен
Кордоба
Кордоба
Примера, 1 тур
Примера,
1 тур
Испания
25 авг. 2014, 21:00 МСК
25.08.2014, 21:00 МСК
понедельник
Хесус Хиль Мансано
Хесус Хиль Мансано
Главный Судья
Составы
Реал
мин
1
Касильяс
Икер Касильяс
90
12
Марсело
Марсело
90
4
Рамос
Серхио Рамос
90
3
Пепе
Пепе
90
17
Арбелоа
Альваро Арбелоа
72
7
Роналду
Криштиану Роналду
89'
89'
90
8
Кроос
Тони Кроос
90
19
Модрич
Лука Модрич
90
10
Родригес
Хамес Родригес
73
11
Бэйл
Гарет Бэйл
90
9
Бензема
Карим Бензема
29'
29'
76
Запасные
13
Навас
Кейлор Навас
2
Варан
Рафаэль Варан
15
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
14
Алонсо
Хаби Алонсо
6
Хедира
Сами Хедира
23
Иско
Иско
24
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
Кордоба
мин
1
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
29
Пинильос
Дани Пинильос
46
2
Пантич
Александар Пантич
90
12
Лопес
Иньиго Лопес
90
3
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
19
Лопес Силва
Хосе Мария Лопес Силва
90
22
Гарай
Ариц Гарай
90
7
Росси
Фаусто Росси
90
30
Ридер
Ридер
59
17
Джуниньо
Адриан Джуниньо
90
24
Хавенаар
Майк Хавенаар
65
Запасные
13
Саизар
Микель Саизар
4
Бузон
Яго Бузон
23
Гомес
Абель Гомес
10
Картабия
Федерико Картабия
16
Фидель
Фидель
9
Хиско
Хиско