Матч завершен
Кордоба
Кордоба
Гилас 3
1:2
Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 26
Бэйл 88
Примера, 20 тур

Примера,

20 тур

Испания
24 янв. 2015, 18:00 МСК
24.01.2015, 18:00 МСК
суббота
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Главный Судья
Составы
Кордоба
мин
1
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
26
Эдимар
Эдимар
90
2
Пантич
Александар Пантич
90
3
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
17
Джуниньо
Адриан Джуниньо
90
18
Гилас
Набиль Гилас
3'
3'
90
6
Дэйвид
Дэйвид
90
7
Росси
Фаусто Росси
90
10
Картабия
Федерико Картабия
90
32
Бебе
Бебе
90
28
Андоне
Флорин Андоне
79
Запасные
13
Саизар
Микель Саизар
29
Пинильос
Дани Пинильос
23
Гомес
Абель Гомес
22
Гарай
Ариц Гарай
35
Вико
Феде Вико
19
Лопес Силва
Хосе Мария Лопес Силва
Реал
мин
1
Касильяс
Икер Касильяс
90
12
Марсело
Марсело
71
4
Рамос
Серхио Рамос
90
2
Варан
Рафаэль Варан
90
15
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
90
8
Кроос
Тони Кроос
90
6
Хедира
Сами Хедира
65
10
Родригес
Хамес Родригес
80
11
Бэйл
Гарет Бэйл
88'
88'
90
9
Бензема
Карим Бензема
26'
26'
90
Запасные
13
Навас
Кейлор Навас
17
Арбелоа
Альваро Арбелоа
5
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
18
Начо
Начо
24
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
14
Чичарито
Чичарито
20
Хесе
Хесе