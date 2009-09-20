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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 2
Роналду 78
Гути 80
Бензема 84
ван Нистелрой 89
5:0
Матч завершен
Херес
Херес-де-ла-Фронтера
Примера, 3 тур
Примера,
3 тур
Испания
20 сент. 2009, 20:00 МСК
20.09.2009, 20:00 МСК
воскресенье
Карлос Дельгадо Феррейро
Карлос Дельгадо Феррейро
Главный Судья
Составы
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
0
Гарай
Эсекьель Гарай
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Кака
Кака
71
0
Гаго
Фернандо Гаго
90
0
Диарра
Лассана Диарра
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
2'
78'
2', 78'
81
0
Рауль
Рауль
61
0
Бензема
Карим Бензема
84'
84'
90
Запасные
0
Дудек
Ежи Дудек
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
0
Гути
Гути
80'
0
Дренте
Ройстон Дренте
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
0
ван Нистелрой
Рууд ван Нистелрой
89'
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
Херес
мин
0
Ренан
Ренан
90
0
Прието
Давид Прието
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
60
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
90
0
Морено
Висенте Морено
77
0
Викейра
Эмилио Викейра
90
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
0
Кальво
Карлос Кальво
90
0
Мальдонадо
Джанкарло Мальдонадо
70
Запасные
0
Чема
Чема
0
Редондо
Хосе Редондо
0
Жиода
Леандро Жиода
0
Гомес
Абель Гомес
0
Момо
Момо
0
Антонито
Перес Антонито