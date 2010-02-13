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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Херес
Херес-де-ла-Фронтера
0:3
Матч завершен
Реал
Мадрид
Арбелоа 65
Роналду 69
Роналду 71
Примера, 22 тур
Примера,
22 тур
Испания
13 февр. 2010, 22:00 МСК
13.02.2010, 22:00 МСК
суббота
Туриэнсо Альварес
Туриэнсо Альварес
Главный Судья
Составы
Херес
мин
0
Ренан
Ренан
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Жиода
Леандро Жиода
90
0
Редондо
Хосе Редондо
90
0
Момо
Момо
90
0
Кейта
Сиди Кейта
90
0
Морено
Висенте Морено
73
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Кальво
Карлос Кальво
73
0
Бермехо
Марио Бермехо
80
Запасные
0
Чема
Чема
0
Мендоса
Хезус Мендоса
0
Гомес
Абель Гомес
0
Викейра
Эмилио Викейра
0
Антонито
Перес Антонито
0
Мичел
Мичел
0
Алустица
Матиас Алустица
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Гарай
Эсекьель Гарай
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
65'
65'
90
0
Кака
Кака
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
73
0
Диарра
Лассана Диарра
90
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
90
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
67
0
Роналду
Криштиану Роналду
69'
71'
69', 71'
90
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
0
Диарра
Махамаду Диарра
0
Гаго
Фернандо Гаго
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
0
Дренте
Ройстон Дренте
0
Москера
Педро Москера
0
Рауль
Рауль