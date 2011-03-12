Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 24
Бензема 56
2:0
Матч завершен
Эркулес
Аликанте
Примера, 28 тур
Примера,
28 тур
Испания
12 марта 2011, 22:00 МСК
12.03.2011, 22:00 МСК
суббота
Составы
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Бензема
Карим Бензема
24'
56'
24', 56'
90
0
Диарра
Лассана Диарра
90
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
68
0
Озил
Месут Озил
80
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
59
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор
90
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Пепе
Пепе
0
Гарай
Эсекьель Гарай
0
Алонсо
Хаби Алонсо
0
Хедира
Сами Хедира
0
Каналес
Серхио Каналес
0
Мората
Альваро Мората
Эркулес
мин
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
90
0
Пульхац
Кристиан Пульхац
90
0
Памаро
Ноэ Памаро
90
0
Пас-Крус
Абрахам Пас-Крус
90
0
Хуанра
Хуанра
90
0
Томер
Оливье Томер
66
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Фаринос
Франциско Фаринос
90
0
Гомеш
Тиагу Гомеш
66
0
Кико
Кико
90
0
Портильо
Хавьер Портильо
72
Запасные
0
Велтхуйзен
Пит Велтхуйзен
0
Кортес
Давид Кортес
0
Сарр
Мохамед Сарр
0
Кристиан
Идальго Кристиан
0
Агирре
Сендоа Агирре
0
Фрицлер
Матиас Фрицлер
0
Вальдес
Нельсон Вальдес