Матч завершен
Эркулес
Аликанте
Трезеге 3
1:3
Матч завершен
Реал
Мадрид
Ди Мария 52
Роналду 82
Роналду 86
Примера, 9 тур

Примера,

9 тур

Испания
30 окт. 2010, 21:00 МСК
30.10.2010, 21:00 МСК
суббота
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Эркулес
мин
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
90
0
Пенья
Франциско Пенья
90
0
Памаро
Ноэ Памаро
90
0
Родри
Родри
90
0
Кортес
Давид Кортес
90
0
Томер
Оливье Томер
51
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Фрицлер
Матиас Фрицлер
90
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
81
0
Гомеш
Тиагу Гомеш
90
0
Трезеге
Давид Трезеге
3'
3'
69
Запасные
0
Велтхуйзен
Пит Велтхуйзен
0
Хуанра
Хуанра
0
Руфете
Франсиско Руфете
0
Кристиан
Идальго Кристиан
0
Тоте
Тоте
0
Агирре
Сендоа Агирре
0
Портильо
Хавьер Портильо
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Пепе
Пепе
75
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
52'
52'
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Хедира
Сами Хедира
90
0
Озил
Месут Озил
84
0
Роналду
Криштиану Роналду
82'
86'
82', 86'
90
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
84
Запасные
0
Дудек
Ежи Дудек
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
0
Диарра
Махамаду Диарра
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
0
Леон
Педро Леон
0
Каналес
Серхио Каналес
0
Бензема
Карим Бензема