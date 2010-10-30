Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Эркулес
Аликанте
Трезеге 3
1:3
Матч завершен
Реал
Мадрид
Ди Мария 52
Роналду 82
Роналду 86
Примера, 9 тур
Примера,
9 тур
Испания
30 окт. 2010, 21:00 МСК
30.10.2010, 21:00 МСК
суббота
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Эркулес
мин
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
90
0
Пенья
Франциско Пенья
90
0
Памаро
Ноэ Памаро
90
0
Родри
Родри
90
0
Кортес
Давид Кортес
90
0
Томер
Оливье Томер
51
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Фрицлер
Матиас Фрицлер
90
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
81
0
Гомеш
Тиагу Гомеш
90
0
Трезеге
Давид Трезеге
3'
3'
69
Запасные
0
Велтхуйзен
Пит Велтхуйзен
0
Хуанра
Хуанра
0
Руфете
Франсиско Руфете
0
Кристиан
Идальго Кристиан
0
Тоте
Тоте
0
Агирре
Сендоа Агирре
0
Портильо
Хавьер Портильо
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Пепе
Пепе
75
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
52'
52'
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Хедира
Сами Хедира
90
0
Озил
Месут Озил
84
0
Роналду
Криштиану Роналду
82'
86'
82', 86'
90
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
84
Запасные
0
Дудек
Ежи Дудек
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
0
Диарра
Махамаду Диарра
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
0
Леон
Педро Леон
0
Каналес
Серхио Каналес
0
Бензема
Карим Бензема