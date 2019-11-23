Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Вернер 22
Форсберг 32
Лаймер 37
Форсберг 79
4:1
Матч завершен
Кельн
Кельн
Чикош 39
Бундеслига, 12 тур

Бундеслига,

12 тур

Германия
23 нояб. 2019, 20:30 МСК
23.11.2019, 20:30 МСК
суббота
Составы
РБ Лейпциг
мин
1
Гулачи
Петер Гулачи
90
13
Илсанкер
Штефан Илсанкер
90
23
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
90
11
Вернер
Тимо Вернер
22'
22'
90
7
Забитцер
Марсель Забитцер
90
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
79'
32'
79'
32'
90
27
Лаймер
Конрад Лаймер
37'
37'
90
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
90
5
Упамекано
Дайот Упамекано
90
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
90
31
Демме
Диего Демме
90
Запасные
28
Мвого
Ивон Мвого
26
Ампаду
Итан Ампаду
3
Сараччи
Марсело Сараччи
44
Кампль
Кевин Кампль
8
Айдара
Амаду Айдара
21
Шик
Патрик Шик
17
Лукман
Адемола Лукман
20
Кунья
Матеус Кунья
Кельн
мин
27
Модест
Антони Модест
90
6
Хегер
Марко Хегер
90
1
Хорн
Тимо Хорн
90
8
Верстате
Биргер Верстате
90
14
Хектор
Йонас Хектор
90
28
Скири
Эйе Скири
90
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
90
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
90
5
Чикош
Рафаэль Чикош
39'
39'
90
11
Шиндлер
Кингсли Шиндлер
90
38
Якобс
Исмаил Якобс
90
Запасные
18
Кесслер
Томас Кесслер
3
Собич
Лассе Собич
2
Шмитц
Бенно Шмитц
7
Риссе
Марсель Риссе
30
Кайнц
Флориан Кайнц
13
Шауб
Луис Шауб
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
9
Теродде
Симон Теродде
15
Кордоба
Йхон Кордоба