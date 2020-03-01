Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Шик 32
1:1
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Бэйли 29
Бундеслига, 24 тур

Бундеслига,

24 тур

Германия
1 марта 2020, 17:30 МСК
1.03.2020, 17:30 МСК
воскресенье
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
РБ Лейпциг
мин
32
Гулачи
Петер Гулачи
90
23
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
90
11
Вернер
Тимо Вернер
71
7
Забитцер
Марсель Забитцер
90
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
90
14
Шик
Патрик Шик
32'
32'
82
3
Анхелиньо
Анхелиньо
90
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
76
17
Упамекано
Дайот Упамекано
90
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
90
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
90
Запасные
28
Мвого
Ивон Мвого
19
Вольф
Ханнес Вольф
8
Айдара
Амаду Айдара
25
Ольмо
Дани Ольмо
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
17
Лукман
Адемола Лукман
Байер
мин
5
Бендер
Свен Бендер
90
1
Градецки
Лукаш Градецки
90
4
Та
Джонатан Та
90
10
Демирбай
Керем Демирбай
90
18
Венделл
Венделл
90
11
Амири
Надим Амири
90
13
Аларио
Лукас Аларио
90
9
Бэйли
Леон Бэйли
29'
29'
71
29
Хаверц
Кай Хаверц
90
12
Тапсоба
Эдмон Тапсоба
90
25
Паласиос
Эсекьель Паласиос
64
Запасные
28
Озкан
Рамазан Озкан
6
Драгович
Александар Драгович
23
Вайзер
Митчелл Вайзер
8
Синкгравен
Дэйли Синкгравен
15
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
20
Арангис
Чарлес Арангис
38
Беллараби
Карим Беллараби
27
Диаби
Мусса Диаби
7
Паулиньо
Паулиньо