Матч завершен
Байер
Леверкузен
Фолланд 66
1:1
Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Нкунку 78
Бундеслига, 7 тур

Бундеслига,

7 тур

Германия
5 окт. 2019, 16:30 МСК
5.10.2019, 16:30 МСК
суббота
Составы
Байер
мин
1
Градецки
Лукаш Градецки
90
4
Та
Джонатан Та
90
15
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
5
Бендер
Свен Бендер
90
23
Вайзер
Митчелл Вайзер
90
20
Арангис
Чарлес Арангис
90
11
Амири
Надим Амири
90
22
Синкгравен
Дэйли Синкгравен
90
29
Хаверц
Кай Хаверц
90
31
Фолланд
Кевин Фолланд
66'
66'
90
38
Беллараби
Карим Беллараби
90
Запасные
28
Озкан
Рамазан Озкан
6
Драгович
Александар Драгович
18
Венделл
Венделл
3
Рецос
Панайотис Рецос
10
Демирбай
Керем Демирбай
17
Похьянпало
Йоэль Похьянпало
13
Аларио
Лукас Аларио
19
Диаби
Мусса Диаби
7
Паулиньо
Паулиньо
РБ Лейпциг
мин
1
Гулачи
Петер Гулачи
90
4
Орбан
Вилли Орбан
90
23
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
90
5
Упамекано
Дайот Упамекано
90
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
90
7
Забитцер
Марсель Забитцер
90
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
90
27
Лаймер
Конрад Лаймер
90
31
Демме
Диего Демме
90
11
Вернер
Тимо Вернер
90
20
Кунья
Матеус Кунья
90
Запасные
28
Мвого
Ивон Мвого
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
26
Ампаду
Итан Ампаду
3
Сараччи
Марсело Сараччи
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
78'
8
Айдара
Амаду Айдара
21
Шик
Патрик Шик
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
17
Лукман
Адемола Лукман