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Лига 1
ПСЖ VS Марсель
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ПСЖ - Марсель: 17 апреля 2022 смотреть онлайн
ПСЖ
Париж
-:-
ПСЖ - Марсель: 17 апреля 2022 смотреть онлайн
Марсель
Марсель
Лига 1, 32 тур
Лига 1,
32 тур
Франция
17 апр. 2022, -:- МСК
17.04.2022, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
ПСЖ
мин
1
Навас
Кейлор Навас
5
Маркиньос
Маркиньос
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
22
Диалло
Абду Диалло
31
Дагба
Колин Дагба
10
Неймар
Неймар
15
Перейра
Данилу Перейра
21
Эррера
Андер Эррера
12
Рафинья
Рафинья
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
7
Мбаппе
Килиан Мбаппе
Запасные
16
Серхио Рико
Серхио Рико
-
4
Керер
Тило Керер
-
25
Баккер
Митчел Баккер
-
27
Гуйе
Идрисса Гуйе
-
19
Сарабия
Пабло Сарабия
-
23
Дракслер
Юлиан Дракслер
-
8
Паредес
Леандро Паредес
-
9
Икарди
Мауро Икарди
-
18
Кен
Мойзе Кен
-
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
18
Амави
Жордан Амави
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
15
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
5
Балерди
Леонардо Балерди
29
Лирола
Поль Лирола
10
Пайет
Димитри Пайет
4
Камара
Бубакар Камара
22
Гуйе
Пап Гуйе
19
Милик
Аркадиуш Милик
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
-
25
Нагатомо
Юто Нагатомо
-
32
Перрен
Лука Перрен
-
8
Нтчам
Оливье Нтчам
-
21
Ронье
Валентин Ронье
-
11
Энрике
Луис Энрике
-
31
Ugo Bertelli
Ugo Bertelli
-
37
Дьенг
Бамба Дьенг
-
38
Aaron Kamardin
Aaron Kamardin
-
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Прошлые матчи
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
23:00
Марсель
0 : 2
ПСЖ
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
23:00
Марсель
0
ПСЖ
2
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
22:00
ПСЖ
0 : 1
Марсель
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
22:00
ПСЖ
0
Марсель
1
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
23:00
ПСЖ
4 : 0
Марсель
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
23:00
ПСЖ
4
Марсель
0
17.03.2019
17 марта 2019
вс
23:00
ПСЖ
3 : 1
Марсель
17.03.2019
17 марта 2019
вс
23:00
ПСЖ
3
Марсель
1
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
23:00
Марсель
0 : 2
ПСЖ
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
23:00
Марсель
0
ПСЖ
2
28.02.2018
28 февр. 2018
ср
23:05
ПСЖ
3 : 0
Марсель
28.02.2018
28 февр. 2018
ср
23:05
ПСЖ
3
Марсель
0
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
23:00
ПСЖ
3 : 0
Марсель
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
23:00
ПСЖ
3
Марсель
0
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
22:00
Марсель
2 : 2
ПСЖ
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
22:00
Марсель
2
ПСЖ
2
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
23:00
Марсель
1 : 5
ПСЖ
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
23:00
Марсель
1
ПСЖ
5
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
21:45
ПСЖ
0 : 0
Марсель
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
21:45
ПСЖ
0
Марсель
0
21.05.2016
21 мая 2016
сб
22:00
Марсель
2 : 4
ПСЖ
21.05.2016
21 мая 2016
сб
22:00
Марсель
2
ПСЖ
4
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
23:00
Марсель
1 : 2
ПСЖ
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
23:00
Марсель
1
ПСЖ
2
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
22:00
ПСЖ
2 : 1
Марсель
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
22:00
ПСЖ
2
Марсель
1
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
22:00
Марсель
2 : 3
ПСЖ
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
22:00
Марсель
2
ПСЖ
3
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
23:00
ПСЖ
2 : 0
Марсель
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
23:00
ПСЖ
2
Марсель
0
02.03.2014
02 марта 2014
вс
22:59
ПСЖ
2 : 0
Марсель
02.03.2014
02 марта 2014
вс
22:59
ПСЖ
2
Марсель
0
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
22:00
Марсель
1 : 2
ПСЖ
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
22:00
Марсель
1
ПСЖ
2
27.02.2013
27 февр. 2013
ср
22:55
ПСЖ
2 : 0
Марсель
27.02.2013
27 февр. 2013
ср
22:55
ПСЖ
2
Марсель
0
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
22:59
ПСЖ
2 : 0
Марсель
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
22:59
ПСЖ
2
Марсель
0
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
22:00
Марсель
2 : 2
ПСЖ
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
22:00
Марсель
2
ПСЖ
2
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Новости
Везде говорят, что победительница шоу «Холостяк» Катерина Сафарова – это бывшая девушка Неймара. Это правда или ложь?
#Неймар
30 мая, 21:07
Фернандиньо первым поддержал Неймара после поражения. Обнял прямо на поле – как и всегда до этой игры
#Фернандиньо
05 мая, 01:12
Игроки «ПСЖ» наступали на соперников и устраивали потасовки. Потом обвинили судью: «Он нас посылал»
#ПСЖ
05 мая, 00:36
Мбаппе смотрел полуфинал Лиги чемпионов из запаса. Хромал в аэропорту, медики не выпустили из-за травмы
#Килиан Мбаппе
04 мая, 23:52
☃️ Майский снег в матче «Ман Сити» и «ПСЖ»! Никто не был готов, поэтому мяч белый (кстати, где он?)
#Лига чемпионов
04 мая, 22:54
Судья Куйперс зарабатывает миллионы на супермаркетах. «ПСЖ» с ним впервые проиграл, а звезды клуба его ненавидят
#Бьорн Куйперс
04 мая, 16:48
Похоже, Почеттино загонял «ПСЖ» на тренировках: у команды дикое количество травм, 2/3 всех пропущенных голов – во вторых таймах
#Маурисио Почеттино
29 апреля, 01:05
Чем шейх из «ПСЖ» отличается от шейха из «Ман Сити». Тест на знание главных боссов еврофутбола
#Лига чемпионов
28 апреля, 19:52
#
Новости матча
Вейналдум – игрок «ПСЖ». Он подписал контракт на три года
10 июня, 16:34
Три сезона подряд в финале Лиги чемпионов играл клуб-дебютант. И всегда проигрывал
30 мая, 01:36
«ПСЖ» выиграл у «Монако» в финале Кубка Франции. Мбаппе поучаствовал во всех голах
20 мая, 00:07
«Монако» с Головиным сохраняет теоретические шансы на чемпионство перед последним туром
17 мая, 10:49
«ПСЖ» не обыграл «Ренн». Теперь «Лилль» лидирует в Лиге 1 с преимуществом в три очка
10 мая, 00:06
Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года
08 мая, 15:40
Товен перейдет из «Марселя» в мексиканский «Тигрес», несмотря на интерес клубов из Европы
07 мая, 20:32
«Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
04 мая, 23:55