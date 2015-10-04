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Лига 1
ПСЖ VS Марсель
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ПСЖ - Марсель: 04 октября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
ПСЖ
Париж
2:1
ПСЖ - Марсель: 04 октября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Марсель
Марсель
Лига 1, 9 тур
Лига 1,
9 тур
Франция
4 окт. 2015, 22:00 МСК
4.10.2015, 22:00 МСК
воскресенье
Бенуа Бастьен
Бенуа Бастьен
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События
Матч окончен 2:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
23:00
Марсель
0 : 2
ПСЖ
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
23:00
Марсель
0
ПСЖ
2
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
22:00
ПСЖ
0 : 1
Марсель
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
22:00
ПСЖ
0
Марсель
1
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
23:00
ПСЖ
4 : 0
Марсель
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
23:00
ПСЖ
4
Марсель
0
17.03.2019
17 марта 2019
вс
23:00
ПСЖ
3 : 1
Марсель
17.03.2019
17 марта 2019
вс
23:00
ПСЖ
3
Марсель
1
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
23:00
Марсель
0 : 2
ПСЖ
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
23:00
Марсель
0
ПСЖ
2
28.02.2018
28 февр. 2018
ср
23:05
ПСЖ
3 : 0
Марсель
28.02.2018
28 февр. 2018
ср
23:05
ПСЖ
3
Марсель
0
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
23:00
ПСЖ
3 : 0
Марсель
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
23:00
ПСЖ
3
Марсель
0
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
22:00
Марсель
2 : 2
ПСЖ
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
22:00
Марсель
2
ПСЖ
2
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
23:00
Марсель
1 : 5
ПСЖ
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
23:00
Марсель
1
ПСЖ
5
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
21:45
ПСЖ
0 : 0
Марсель
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
21:45
ПСЖ
0
Марсель
0
21.05.2016
21 мая 2016
сб
22:00
Марсель
2 : 4
ПСЖ
21.05.2016
21 мая 2016
сб
22:00
Марсель
2
ПСЖ
4
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
23:00
Марсель
1 : 2
ПСЖ
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
23:00
Марсель
1
ПСЖ
2
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
22:00
ПСЖ
2 : 1
Марсель
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
22:00
ПСЖ
2
Марсель
1
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
22:00
Марсель
2 : 3
ПСЖ
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
22:00
Марсель
2
ПСЖ
3
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
23:00
ПСЖ
2 : 0
Марсель
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
23:00
ПСЖ
2
Марсель
0
02.03.2014
02 марта 2014
вс
22:59
ПСЖ
2 : 0
Марсель
02.03.2014
02 марта 2014
вс
22:59
ПСЖ
2
Марсель
0
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
22:00
Марсель
1 : 2
ПСЖ
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
22:00
Марсель
1
ПСЖ
2
27.02.2013
27 февр. 2013
ср
22:55
ПСЖ
2 : 0
Марсель
27.02.2013
27 февр. 2013
ср
22:55
ПСЖ
2
Марсель
0
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
22:59
ПСЖ
2 : 0
Марсель
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
22:59
ПСЖ
2
Марсель
0
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
22:00
Марсель
2 : 2
ПСЖ
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
22:00
Марсель
2
ПСЖ
2
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Везде говорят, что победительница шоу «Холостяк» Катерина Сафарова – это бывшая девушка Неймара. Это правда или ложь?
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07 мая, 20:32
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04 мая, 23:55
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04 мая, 23:48