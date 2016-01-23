ПСЖ - Анжер: 23 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
5:1

ПСЖ - Анжер: 23 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Анжер
Анжер
Лига 1, 22 тур

Лига 1,

22 тур

Франция
23 янв. 2016, 19:00 МСК
23.01.2016, 19:00 МСК
суббота
Фреди Фотрель
Фреди Фотрель
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События

Матч окончен 5:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

21.04.2021 21 апр. 2021 ср 19:45
ПСЖ
5 : 0
Анжер
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 19:45
ПСЖ
5
Анжер
0
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 23:00
Анжер
0 : 1
ПСЖ
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 23:00
Анжер
0
ПСЖ
1
02.10.2020 02 окт. 2020 пт 22:00
ПСЖ
6 : 1
Анжер
02.10.2020 02 окт. 2020 пт 22:00
ПСЖ
6
Анжер
1
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 18:30
ПСЖ
4 : 0
Анжер
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 18:30
ПСЖ
4
Анжер
0
11.05.2019 11 мая 2019 сб 18:00
Анжер
1 : 2
ПСЖ
11.05.2019 11 мая 2019 сб 18:00
Анжер
1
ПСЖ
2
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 18:00
ПСЖ
3 : 1
Анжер
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 18:00
ПСЖ
3
Анжер
1
14.03.2018 14 марта 2018 ср 19:00
ПСЖ
2 : 1
Анжер
14.03.2018 14 марта 2018 ср 19:00
ПСЖ
2
Анжер
1
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 19:00
Анжер
0 : 5
ПСЖ
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 19:00
Анжер
0
ПСЖ
5
27.05.2017 27 мая 2017 сб 22:00
Анжер
0 : 1
ПСЖ
27.05.2017 27 мая 2017 сб 22:00
Анжер
0
ПСЖ
1
14.04.2017 14 апр. 2017 пт 21:45
Анжер
0 : 2
ПСЖ
14.04.2017 14 апр. 2017 пт 21:45
Анжер
0
ПСЖ
2
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 23:00
ПСЖ
2 : 0
Анжер
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 23:00
ПСЖ
2
Анжер
0
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 19:00
ПСЖ
5 : 1
Анжер
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 19:00
ПСЖ
5
Анжер
1
01.12.2015 01 дек. 2015 вт 21:00
Анжер
0 : 0
ПСЖ
01.12.2015 01 дек. 2015 вт 21:00
Анжер
0
ПСЖ
0
20.04.2011 20 апр. 2011 ср 21:45
Анжер
1 : 3
ПСЖ
20.04.2011 20 апр. 2011 ср 21:45
Анжер
1
ПСЖ
3

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