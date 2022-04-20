Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Игорь Акинфеев
Юрий Жирков
Кристиан Эриксен
Лионель Месси
Артем Дзюба
Александр Зинченко
Александр Кокорин
Антонио Рюдигер
Владимир Ильин
Россия
Украина
Испания
Дания
Италия
Нидерланды
Франция
Португалия
Бельгия
Англия
Швейцария
Спартак
Зенит
Манчестер Сити
Ювентус
Крылья Советов
Вильярреал
Аякс
ПСЖ
Челси
Локомотив
Барселона
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Украина
РПЛ
Криштиану Роналду
Испания
Дания
Спартак
Фабрицио Романо
Неймар
Италия
Лига чемпионов
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
Лига 1
Анжер VS ПСЖ
Поделиться:
Анжер - ПСЖ: 20 апреля 2022 смотреть онлайн
Анжер
Анжер
-:-
Анжер - ПСЖ: 20 апреля 2022 смотреть онлайн
ПСЖ
Париж
Лига 1, 33 тур
Лига 1,
33 тур
Франция
20 апр. 2022, -:- МСК
20.04.2022, -:- МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Анжер
мин
1
Бернардони
Поль Бернардони
4
Павлович
Матео Павлович
24
Томас
Ромен Томас
29
Мансе
Винсент Мансе
15
Капелле
Пьеррик Капелле
27
Лаж
Матиас Лаж
5
Мангани
Томас Мангани
10
Фульини
Анжело Фульини
23
Бобишон
Антонен Бобишон
11
Кабо
Джимми Кабо
9
Диони
Луи Диони
Запасные
16
Бутель
Людовик Бутель
-
3
Думбия
Сулейман Думбия
-
6
Эбосс
Энсо Эбосс
-
22
Тиуб
Сада Тиуб
-
26
Таиби
Ванисс Таиби
-
19
Баокен
Стефан Баокен
-
28
Эль-Мелали
Фарид Эль-Мелали
-
21
Чо
Мохамед-Али Чо
-
32
Kevin Mouanga
Kevin Mouanga
-
Главный тренер
Стефан Мулен
ПСЖ
мин
1
Навас
Кейлор Навас
5
Маркиньос
Маркиньос
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
22
Диалло
Абду Диалло
31
Дагба
Колин Дагба
10
Неймар
Неймар
15
Перейра
Данилу Перейра
21
Эррера
Андер Эррера
12
Рафинья
Рафинья
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
7
Мбаппе
Килиан Мбаппе
Запасные
16
Серхио Рико
Серхио Рико
-
4
Керер
Тило Керер
-
25
Баккер
Митчел Баккер
-
27
Гуйе
Идрисса Гуйе
-
19
Сарабия
Пабло Сарабия
-
23
Дракслер
Юлиан Дракслер
-
8
Паредес
Леандро Паредес
-
9
Икарди
Мауро Икарди
-
18
Кен
Мойзе Кен
-
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Прошлые матчи
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
19:45
ПСЖ
5 : 0
Анжер
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
19:45
ПСЖ
5
Анжер
0
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
23:00
Анжер
0 : 1
ПСЖ
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
23:00
Анжер
0
ПСЖ
1
02.10.2020
02 окт. 2020
пт
22:00
ПСЖ
6 : 1
Анжер
02.10.2020
02 окт. 2020
пт
22:00
ПСЖ
6
Анжер
1
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
18:30
ПСЖ
4 : 0
Анжер
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
18:30
ПСЖ
4
Анжер
0
11.05.2019
11 мая 2019
сб
18:00
Анжер
1 : 2
ПСЖ
11.05.2019
11 мая 2019
сб
18:00
Анжер
1
ПСЖ
2
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
18:00
ПСЖ
3 : 1
Анжер
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
18:00
ПСЖ
3
Анжер
1
14.03.2018
14 марта 2018
ср
19:00
ПСЖ
2 : 1
Анжер
14.03.2018
14 марта 2018
ср
19:00
ПСЖ
2
Анжер
1
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
19:00
Анжер
0 : 5
ПСЖ
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
19:00
Анжер
0
ПСЖ
5
27.05.2017
27 мая 2017
сб
22:00
Анжер
0 : 1
ПСЖ
27.05.2017
27 мая 2017
сб
22:00
Анжер
0
ПСЖ
1
14.04.2017
14 апр. 2017
пт
21:45
Анжер
0 : 2
ПСЖ
14.04.2017
14 апр. 2017
пт
21:45
Анжер
0
ПСЖ
2
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
23:00
ПСЖ
2 : 0
Анжер
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
23:00
ПСЖ
2
Анжер
0
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
19:00
ПСЖ
5 : 1
Анжер
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
19:00
ПСЖ
5
Анжер
1
01.12.2015
01 дек. 2015
вт
21:00
Анжер
0 : 0
ПСЖ
01.12.2015
01 дек. 2015
вт
21:00
Анжер
0
ПСЖ
0
20.04.2011
20 апр. 2011
ср
21:45
Анжер
1 : 3
ПСЖ
20.04.2011
20 апр. 2011
ср
21:45
Анжер
1
ПСЖ
3
Новости
Везде говорят, что победительница шоу «Холостяк» Катерина Сафарова – это бывшая девушка Неймара. Это правда или ложь?
#Неймар
30 мая, 21:07
Фернандиньо первым поддержал Неймара после поражения. Обнял прямо на поле – как и всегда до этой игры
#Фернандиньо
05 мая, 01:12
Игроки «ПСЖ» наступали на соперников и устраивали потасовки. Потом обвинили судью: «Он нас посылал»
#ПСЖ
05 мая, 00:36
Мбаппе смотрел полуфинал Лиги чемпионов из запаса. Хромал в аэропорту, медики не выпустили из-за травмы
#Килиан Мбаппе
04 мая, 23:52
☃️ Майский снег в матче «Ман Сити» и «ПСЖ»! Никто не был готов, поэтому мяч белый (кстати, где он?)
#Лига чемпионов
04 мая, 22:54
Судья Куйперс зарабатывает миллионы на супермаркетах. «ПСЖ» с ним впервые проиграл, а звезды клуба его ненавидят
#Бьорн Куйперс
04 мая, 16:48
Похоже, Почеттино загонял «ПСЖ» на тренировках: у команды дикое количество травм, 2/3 всех пропущенных голов – во вторых таймах
#Маурисио Почеттино
29 апреля, 01:05
Чем шейх из «ПСЖ» отличается от шейха из «Ман Сити». Тест на знание главных боссов еврофутбола
#Лига чемпионов
28 апреля, 19:52
#
Новости матча
Вейналдум – игрок «ПСЖ». Он подписал контракт на три года
10 июня, 16:34
Три сезона подряд в финале Лиги чемпионов играл клуб-дебютант. И всегда проигрывал
30 мая, 01:36
«ПСЖ» выиграл у «Монако» в финале Кубка Франции. Мбаппе поучаствовал во всех голах
20 мая, 00:07
«Монако» с Головиным сохраняет теоретические шансы на чемпионство перед последним туром
17 мая, 10:49
«ПСЖ» не обыграл «Ренн». Теперь «Лилль» лидирует в Лиге 1 с преимуществом в три очка
10 мая, 00:06
Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года
08 мая, 15:40
«Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
04 мая, 23:55
Ди Мария получил красную карточку в игре с «Сити». «ПСЖ» остался вдесятером при 0:2
04 мая, 23:48