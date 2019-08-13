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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Порту
Порту
Зе Луиш 57
Диас 76
2:3
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Вилена 3
Сулейманов 13
Сулейманов 34
Лига чемпионов, 3 раунд
Лига чемпионов,
3 раунд
13 авг. 2019, 22:00 МСК
13.08.2019, 22:00 МСК
вторник
Марко Гуида
Марко Гуида
Главный Судья
Составы
Порту
мин
32
Маркесин
Агустин Маркесин
90
13
Теллес
Алекс Теллес
90
3
Пепе
Пепе
90
5
Маркано
Иван Маркано
90
24
Саравия
Ренцо Саравия
38
7
Диас
Луис Диас
76'
76'
90
22
Перейра
Данилу Перейра
90
27
Оливейра
Сержиу Оливейра
49
17
Корона
Хесус Корона
86
11
Марега
Мусса Марега
90
10
Накадзима
Шоя Накадзима
90
Запасные
31
Кошта
Диогу Кошта
19
Мбемба
Ченсэл Мбемба
0
Манафа
Вилсон Манафа
0
Урибе
Матеус Урибе
8
Бару
Ромарио Бару
9
Абубакар
Венсан Абубакар
20
Зе Луиш
Зе Луиш
57'
Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
5
Спайич
Урош Спайич
90
98
Петров
Сергей Петров
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
17
Кабелла
Реми Кабелла
80
10
Вилена
Тонни Вилена
3'
3'
90
7
Вандерсон
Вандерсон
90
33
Берг
Маркус Берг
73
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
13'
34'
13', 34'
65
Запасные
1
Крицюк
Станислав Крицюк
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
17
Кайо
Кайо
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
85
Игнатьев
Иван Игнатьев