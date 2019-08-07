Матч завершен
Краснодар
Краснодар
0:1
прошлый матч 3 : 2
Матч завершен
Порту
Порту
Оливейра 89
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
7 авг. 2019, 20:00 МСК
7.08.2019, 20:00 МСК
среда
Составы
Краснодар
мин
77
Камболов
Руслан Камболов
90
33
Берг
Маркус Берг
90
98
Петров
Сергей Петров
90
7
Кабелла
Реми Кабелла
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
52
Вилена
Тонни Вилена
90
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
5
Спайич
Урош Спайич
90
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
10
Вандерсон
Вандерсон
90
21
Намли
Юнес Намли
90
Запасные
1
Крицюк
Станислав Крицюк
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
11
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
14
Ольссон
Кристоффер Ольссон
9
Ари
Ари
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
Порту
мин
3
Пепе
Пепе
90
5
Маркано
Иван Маркано
90
22
Перейра
Данилу Перейра
90
27
Оливейра
Сержиу Оливейра
89'
89'
90
13
Теллес
Алекс Теллес
90
17
Корона
Хесус Корона
90
11
Марега
Мусса Марега
90
29
Тикиньо
Тикиньо
90
Запасные
26
Алвес
Вана Алвес
19
Мбемба
Ченсэл Мбемба
6
Кошта
Бруну Кошта
20
Зе Луиш
Зе Луиш
25
Отавио
Отавио