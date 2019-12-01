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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Парма
Парма
0:1
Матч завершен
Милан
Милан
Эрнандес 88
Серия А, 14 тур
Серия А,
14 тур
Италия
1 дек. 2019, 17:00 МСК
1.12.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Парма
мин
22
Алвеш
Бруну Алвеш
90
27
Жервиньо
Жервиньо
90
2
Якопони
Симоне Якопони
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
17
Барилла
Антонино Барилла
90
33
Куцка
Юрай Куцка
90
15
Бругман
Гастон Бругман
90
1
Сепе
Луиджи Сепе
90
28
Гальоло
Риккардо Гальоло
90
10
Эрнани
Эрнани
90
44
Кулушевски
Деян Кулушевски
90
Запасные
53
Аластра
Фабрицио Аластра
34
Коломби
Симоне Коломби
16
Лорини
Венсан Лорини
3
Дермаку
Кастриот Дермаку
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
21
Скоццарелла
Маттео Скоццарелла
8
Грасси
Альберто Грасси
93
Спрокати
Маттиа Спрокати
11
Корнелиус
Андреас Корнелиус
Милан
мин
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
22
Мусаккио
Матео Мусаккио
90
8
Сусо
Сусо
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
79
Кессье
Франк Кессье
90
12
Конти
Андреа Конти
90
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
88'
88'
90
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
90
9
Пентек
Кшиштоф Пентек
90
Запасные
25
Рейна
Пепе Рейна
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
68
Родригес
Рикардо Родригес
2
Калабрия
Давиде Калабрия
46
Габбиа
Маттео Габбиа
20
Билья
Лукас Билья
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
33
Крунич
Раде Крунич
11
Борини
Фабио Борини
18
Ребич
Анте Ребич
17
Леау
Рафаэль Леау