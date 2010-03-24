Матч завершен
Парма
Парма
Божинов 88
1:0
Матч завершен
Милан
Милан
Серия А, 30 тур

Серия А,

30 тур

Италия
24 марта 2010, 22:45 МСК
24.03.2010, 22:45 МСК
среда
Эмидио Морганти
Эмидио Морганти
Главный Судья
Составы
Парма
мин
0
Миранте
Антонио Миранте
90
0
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
0
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
0
Пачи
Массимо Пачи
90
0
Дзенони
Дамиано Дзенони
90
0
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
90
0
Морроне
Стефано Морроне
90
0
Хименес
Луис Хименес
84
0
Валиани
Франческо Валиани
90
0
Креспо
Эрнан Креспо
72
0
Биабиани
Джонатан Биабиани
90
Запасные
0
Паварини
Никола Паварини
0
Кастеллини
Паоло Кастеллини
0
Антонелли
Лука Антонелли
0
Лунардини
Франческо Лунардини
0
Божинов
Валерий Божинов
88'
0
Ландзафаме
Давид Ландзафаме
Милан
мин
0
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
0
Антонини
Лука Антонини
90
0
Фавалли
Джузеппе Фавалли
90
0
Силва
Тиаго Силва
90
0
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
58
0
Фламини
Матье Фламини
90
0
Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
72
0
Пирло
Андреа Пирло
90
0
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
90
0
Роналдиньо
Роналдиньо
90
0
Боррьелло
Марко Боррьелло
64
Запасные
0
Дида
Дида
0
Абате
Иньяцио Абате
0
Амброзини
Массимо Амброзини
0
Мансини
Алессандро Мансини
0
Индзаги
Филиппо Индзаги
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар